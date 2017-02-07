﻿上月積金平均賺6955元 亞太區基金升逾6%

港股1月份回升6%，連帶強積金回報亦重回正數，1月份整體強積金升近3%，上月每個強積金成員戶口平均賺逾6955元。上月亞太區（除日本）基金升逾6%，單月表現跑贏其他強積金基金，港股基金緊隨其後，中國股票及大中華基金亦一洗頹風，隨大市回升。



上月市場憧憬特朗普將以財政政策刺激美國經濟，帶動美股上揚，港股跟升，恒指上月累計升1360點，升幅達6.18%，整體資產中約四成投資於港股的強積金於連續第3個月錄負回報後，上月終見正回報。理柏昨公布的數據顯示，上月強積金435隻成分基金合計平均升2.95%，2016年12月份則錄0.67%跌幅。



若不計新供款，僅以截至去年9月底止所有強積金計畫的總淨資產值約6554.85億元，及參與強積金計畫的僱員及自僱人士約278萬人計算，平均每人今年1月份於強積金約賺6955.69元，去年12月份每人約蝕1579.77元。



市場憧憬美國經濟向好，上月大部分股市均造好，強積金股票基金上月幾乎全線錄升幅，其中以亞太區（除日本）股票基金組別1月份單月計升6.46%，表現最佳；港股基金緊隨其後，1月份單月升6.09%；中國股票及大中華基金亦一洗頹勢，其中中國股票基金於1月升5.24%，大中華股票基金1月份更升6.05%。



美股及美洲基金上月續受惠美股彈升，1月份強積金內的美股基金組別升2.62%，強積金市場內只得一隻的美洲基金亦升4.31%。不過，市場上僅一隻的醫療保健股票基金上月卻跌0.31%，表現跑輸其他基金。