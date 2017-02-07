﻿憂慮法總統大選 歐羅下挫低見1.07

國際油價周一見窄幅上落，油組遵行減產承諾的好消息，被美國與伊朗之間愈趨緊張的關係，以及美國頁岩商持續增產所抵銷。紐約3月期油到美市早段到跌見每桶53.59美元。美匯雖從兩個月低位回升，但現貨金價在避險需求支持下靠穩於逾兩個月高位，升見每盎司1230美元水位。歐羅在法國總統大選的憂慮下下挫，低見1.07美元；英鎊亦1周低位徘徊。



紐約3月期油曾升30美仙或0.56 %，見每桶54.13美元，到美市早段倒跌0.45%，見每桶53.59美元；倫敦4月期油亦先升後軟，歐洲後段跌0.67%，見每桶56.43美元。



美國總統特朗普政府對獲豁免參加減產的伊朗發動新制裁，儘管不影響油產，但令人憂慮有關發展可能妨礙這個油組第三大產油國未來的出口增長。



參加減產的油組成員已實施至少80%的減產目標，而俄羅斯亦已每日減產10萬桶，並打算將減幅提高至30萬桶。然而，美國產油商在過去14周以來，有13周增加活躍鑽油台數目。



美匯指數昨日重上100點，見100.25點，較上周五升0.38%。儘管美匯回升，但金價繼續由支持，紐約4月期金昨日曾升11.4美元或0.93%，見每盎司1232.2美元；倫敦現貨金價亦升10.15美元或0.83%，見每盎司1230.35美元。



有分析師預期，環繞特朗普新政策引發的風險，促使投資者繼續吸納黃金避險，將帶動金價到今年升見每盎司1300美元水位。商品期貨交易委員會的數據顯示，截至1月底一周的美元凈好倉減少至11月以來新低，反映特朗普政府一再指責美元過強的影響。



歐羅上周升見1.08美元的兩個月高位後，昨日先升後軟，到歐市後段回軟0.71%，見1.0706美元（歐羅兌8.3港元）。



面對法國4至5月總統大選可能帶來的政治衝擊，債市部份投資者將持有的法國債轉為德債，以策安全。不過歐羅區近日露出起色的通脹和經濟增長，繼續為歐羅帶來支持。



英鎊曾跌0.45%



英鎊連跌3個交易日，繼上周累跌近2%後，昨日曾跌0.45%，見1周低位的1.2428美元（英鎊兌9.63港元）。



英國國會經過3天辯論後，通過讓首相文翠珊的脫歐白皮書，周一起生效，但在3月底啟動與歐盟代表的脫歐談判前，估計該國會表決通過一系列的附加條款，令環繞脫歐前景的不明朗因素增加。