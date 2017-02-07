﻿IFC外望——馬雲以恩人命名捐澳大學獎學金

馬雲周末赴墨爾本主持該集團澳洲和紐西蘭總部設立活動之前，專程赴紐省紐卡素大學捐款2600萬元作為獎學金，成為這所大學歷來獲得的最大一筆單一捐款。



馬雲在紐卡素大學舉行的捐款儀式上透露，他三十多年前與來自紐卡素的一個家庭建立深厚緣份，在該家庭鼓勵下首次踏出國門打開眼界，才有如今的馬雲與阿里巴巴。



馬雲憶述他12歲時為練習英語，在杭州認識到中國旅行的莫瑞一家人（見圖），此後雙方保持通信。1985年在莫瑞邀請下，馬雲計劃首度出國赴澳洲旅行，沒想到光是申請簽證就慘遭7度拒簽，他幾乎要放棄，但在莫瑞不斷鼓勵下最後得以踏出國門。 他在演講中說，「澳洲之旅真正改變了我，沒有在紐卡素停留的29天，我永遠不會像今天這樣思考」。



馬雲在紐卡素大學成立以他和莫瑞姓名合在一起的「Ma-Morley獎學金計劃」，支持那些想看看這個世界，經歷它、用自己的腦袋思考它的人們。



莫瑞已於2004年辭世，其長子大衛在紐卡素大學舉行的儀式上代表家族致謝稱，如果父親在世看到馬雲的成就，「應該會非常驕傲和感動。」



美圖自拍神器猶勝手機



美圖秀秀出晒名係改圖神器，佢哋為咗要留住用戶真係咩招都用盡，就連最近好紅嘅韓劇場境都可以加入去你張自拍相。美圖公司（1357）不嬲都有賣開美圖出嘅手機，話拍出嚟嘅自拍相會比其他手機拍出嚟仲要靚。



就好似美圖最近出咗部美圖T8拍照手機，今個月21號在北京正式發布，美圖話有1000部試用機預售價被炒至突破10000元人民幣大關，喺淘寶價最高上到16999元人民幣。美圖就話呢部係影相神機，可以隨時幫相中人改樣同改髮型，仲可以改到相中人嘅衫。有內地網民留言，話女仔買化妝品為咗靚，買埋美圖手機就可以更加靚，所以係非常值得。另外，美圖唔係淨係出個美圖秀秀就算，佢哋仲出個美拍直播，主要目標係內地年輕人市場，而且仲同聯合國有官方合作。聯合國在入駐美拍的近3年間，已經直播秘書長換屆選舉等多次重大事件。



高瞻



