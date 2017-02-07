﻿市場簡訊

—中國食品（506）去年頻頻出售資產發盈喜，但也要為出售的休閒食品業務作撥備1億元，令公司盈利只有4.5億至5.2億元之間。公司去年底出售內地中糧飲料多間合資公司權益予太古（019），獲利18.98億元，則未有提及入帳的日期。中國食品去年12月透過北京產權交易所，出售中糧飲料業務予太古，交易作價21.22億元人民幣，公司則從中獲利18.98億港元。公布又指出，出售休閒食品及酒類業務若干資產，獲得一次性收入所得。不過，去年十月要入帳撥備約1億元，是由於自九月以來公司與休閒食品業務的經銷商磋商後，可能要作出支付補償的結果。







—獲蒙牛乳業（2319）收購的現代牧業（1117）發盈警，預期去年虧損不少於六億元人民幣，因為進口大包粉和復原乳的衝擊和影響，去年上半年原料奶市場形勢嚴峻及銷售困難，部份原料奶被噴製成奶粉，以市場價出售全部庫存奶粉，從而導致虧損。







—內地樓市調控政策不斷升級，以及信貸政策收緊，央視昨引述業內專家預期，今年樓市成交料按年減少25%，房貸利率進一步收緊。踏入2017年1月內房賣樓有喜有憂。中國恒大（3333）今年1月份合約銷售372億元（人民幣，下同），較去年同期增長75.2%。恒大1月份合約銷售面積約為422.5萬平方米，合約銷售均價為每平方米人民幣8805元，分別較上年增長72.3%及1.7%。







—海亮國際（2336）發盈警，預料去年股東虧損介乎1400至1600萬港元，2015年虧損約為1600萬港元。主要因為投資中國錦江環境控股未變現虧損1600萬港元所致。







—中國新進（1332）發盈警，預計由盈轉虧，去年虧損10億元，主要因為證券買賣及投資因股票市場波動表現而虧損約約3.6億港元。



—泛亞國際（6128）宣布，以現金代價1275萬元，收購泰廊香港51%股權。泰廊香港正在於內地成立外商獨資企業，提供有關泰式餐廳的經營管理服務。







—遠東發展（035）完成夥拍澳洲 Star Entertainment 和周大福企業收購澳洲黃金海岸Sheraton Grand Mirage度假村的交易。收購涉及投資約2千萬澳元，佔權益 25%。



主要由各公司和銀行融資支付。遠東發展董事總經理孔祥達指出，海濱酒店與布里斯本QUEEN'S WHARF項目互補性強，將提升酒店資產組合的營運能力。







—維達國際（3331）公布 ，Toby LAWTON辭任財務總裁職務，他指與董事會無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或集團股東垂注。譚奕怡獲委任為財務總裁，由2017年4月1日起生效。







—信利國際（732）公布1月營業淨額較去年同期增27% ，為21.36億港元。







—Hypebeast（8359）去年12月底止三個季度純利1582萬元，升34%，每股盈利0.8仙，不派息。







— 中債登最新公布的數據顯示，截至2017年1月底，境外機構持有的中國國債規模下降19億元人民幣（下同），至4217.51億元，為自2015年10月以來首次環比下降，此前連續14個月環比上升。







—市傳樂視董事長投資的法拉第未來（Faraday FutureF）汽車廠建設規模因財困而縮水，賈躍亭個人認證微博上表示，工廠不僅不會縮水，而且還會全力保證FF 91按時交付。