﻿工業股造好 早段升勢勁 杜指納指曾創新高

美國股市在工業股的帶動，杜指早段曾升102點，高見20155點；納指早段則曾升26點，升至5689點，雙雙再創紀錄新高。



杜瓊斯工業平均指數早段曾大升102點，升至20155，創出歷史新高，其後升幅收窄，至今晨四時報20092點，升40點；納斯達克曾升至5689點，最新報5671點，升8點。滙控（005）美國預託證價格報66.37港元，較香港收市價升0.17港元；中移動（941）美國預託證價格報88.39港元，較香港收市價跌0.01港元。



歐洲主要股市倫敦、巴黎和法蘭克福個別發展，倫敦和法蘭克福分別升0.08%和0.33%，巴黎股市則跌0.55%。



標指成份股業績多亮麗



證券交易商表示，市場正等待稍後陸續公佈的第四季公司業績。據The Earnings Scout的數字，標指迄今已公佈上季業績的成份公司中，有超過65%表現勝預期。



另外，美國去年12月的貿易赤字為443億美元，按月收窄3.2%，較市場預期的450億元為低。期內出口值增加2.7%，為2012年9月以來最大升幅；進口值則增1.5%。去年12月美國對華貿赤由11月的3672億美元，收窄至3470億美元.2016年全年計，美國共錄得貿赤5023億美元，較前年擴大0.4%。



港股方面，恒指昨天回吐，恒指開市初段一度跌92點，午後持續窄幅上落，收市報23331點，微跌16點。國企指數收報9846點，升5點，大市成交687億元。即月期指升11點，收報23261點，低水71點。



但在內地養老基金入市的憧憬之下，「北水」仍然積極南下，繼續力掃中國人壽（2628）。內地投資者昨天透過滬港通機制，淨買入12.69億元的國壽，金額較周一還要多30%。



北水掃貨 國壽兩日升10%



國壽昨天再升2.2%，收市報23.5元，再創一年新高，成交多達37億元。受到養老基金效應推動，國壽兩日累積上升近10%。



在農曆年長假期過後，北水轉趨活躍，昨天透過滬港通機制南下的資金有21.4億元人民幣，至於深港股的南下資金則只有3.94億元人民幣。滬港通投資者昨天淨買入總值19.70億元的港股，但單計國壽一隻股份，已佔據當中的64%，可見國壽已成為內地投資者入市首選。