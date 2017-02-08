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﻿澳洲短期不虞減息

2017-02-08 列印
  澳洲央行周二議息後按兵不動，但重申寧可通脹緩慢一些，也不能坐視資產沫形成以及民眾債務負擔增加。市場解讀為澳央行短期內不再減息，一度令澳元止跌回升，其後隨著美匯兌主要貨幣進一步轉強，令澳元升勢不繼。

　　澳洲央行昨日把基準現金利率維持在1.5厘水平，該行重申，澳洲未來兩年的經濟增長估計為3%。匯商表示，儘管澳洲的消費通脹預料只能以緩慢步伐走向官方目標，但單憑此一因素已不足以促使澳央行在短期內進一步減息；而長期的低息周期，已導致澳洲樓價出現泡沫，金融穩定現成為澳央行的另一死守嚴防大敵。巴克萊銀行發表報告指出，澳央行對經濟前景的信心看來已有所增加，貨幣政策已維持中性；料今年會繼續按兵不動。
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