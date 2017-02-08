﻿中國外儲續縮水 跌穿三萬億美元 全年料減2000億美元

為穩定人民幣匯率，應對資金外流，中國外匯儲備持續縮水。人民銀行昨公佈，今年1月底中國外儲為29982億美元，按月下降123億美元，連續第七個月下滑，亦是自2011年2月以來首次跌穿3萬億美元心理大關。過去31個月，外儲已蒸發近1萬億美元。經濟學家稱，今年全年外儲可能進一步縮水2000億美元，人民幣仍會面對貶值壓力。



去年12月外儲按月下降288億美元，今年1月降幅進一步收窄。1月外儲數據公佈後，外管局第一時間解畫，釋除市場疑慮。外管局表示，外儲規模雖已略低於3萬億美元，但仍是全球最高水準。在複雜多變的內外部經濟金融環境下，儲備規模上下波動是正常的，毋須特別看重所謂的「整數關口」。



外管局：毋須看重整數關口



外管局表示，央行向市場提供外匯資金，調管外匯供需平衡，造成1月份外儲規模下降；中國跨境資金流出已較前一時期有所放緩，未來會趨向平衡；中國經濟保持中高速增長等有利因素，將繼續支持人民幣成為穩定強勢貨幣，也將促進外儲規模保持合理充裕。



中國外儲於2014年6月達到歷史峰值的39932億美元，總量接近4萬億美元，之後已逐步回落。在過去31個月，外儲縮水9950億美元，其中，2015年跌勢最猛，全年縮減5127億美元；去年內地資本管制措施全面升級，2016年外儲仍然縮水，去年縮減3198億美元，人民幣兌美元全年貶值6.7%。



中國社科院學部委員余永定此前表示，一旦外儲跌破市場心理關口，人民幣將失去市場信任，並加劇人民幣貶值。



瑞穗證券亞洲首席經濟學家沈建光認為，在實施一連串的資本管制措制以後，今年外儲最多減少2000億美元，較過去兩年的情況都明顯好轉，走資情況大致受控。



交行首席經濟學家連平指出，外儲規模可漲可跌，沒必要過度緊張，關鍵是看中國的國際收支情況。此前內地有針對採取措施，包括規範、調整用匯需求，以應對人民幣貶值壓力，同時推出鼓勵資金流出的措施，資金外流已受控，貶值壓力明顯紓緩。申萬宏源首席宏觀分析師李慧勇稱，跌破3萬億美元毋須悲觀，更值得關注的是下半年美國加息步伐和美元走勢。



黃金儲備不變



以SDR計，1月底的外儲為22064.63億SDR，按月減少329.52億SDR，降幅1.47%。黃金儲備連續4個月沒有變動，維持在5924萬盎司的水平。黃金儲備總值712.92億美元，按月增加34億美元。