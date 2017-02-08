﻿證監嚴打「圍飛」 尚捷掛牌遭煞停

證監會5日內第二度出手，「叫停」創業板新股上市。繼芭迪貝伊（8297），原定今日以配售方式掛牌的尚捷集團（8183），疑因配售「圍飛」被證監會「查詢」而押後上市。市場人士指，創業板新股「圍飛」瘋炒的遊戲已完結，預計今年創業板新股數目將銳減逾半。



尚捷昨午突公佈，因為更多時間配售，以確保市場開放，加上因應監管機構就創業板上市規則第11.23條的規定作出查詢，因此決定押後上市，所用理由與上周五宣佈煞停上市的芭迪貝伊如出一轍。尚捷為針織產品銷售商，主要銷往日本；保薦人為大有融資。該公司原定今日在創業板上市，淨集資4160萬元。



浩柏國茂成「摸底」指標



展望下周，將有三隻新股在創業板上市，分別是浩柏國際（8431）、國茂控股（8428）及大地教育（8417）。投行人士相信，由於大地教育有公開發售，故應獲證監放行。但浩柏及國茂以全配售形式上市，若包銷商在這段時間未能解決「圍飛」問題，預料很大機會押後。他續指，市場正密切觀該兩隻新股能否如期掛牌，若可以，其配售結果將為市場帶來指標性，最少讓市場知道證監會所接受的配售比例，到時包銷商能跟從該「底線」辦事。



另外，御佳控股（3789）今日掛牌，公開發售超購349倍，但上市前夕暗盤跌近10%。御佳招股反應不俗，要申請50手才穩中一手，一手中籤比率為30%；以招股價近下限0.56元定價，淨集資9960萬元。不過，該股昨日暗盤先升後跌，在輝立交易場開市報0.64元，較招股定價升近15%，但之後倒跌，最多跌逾10%，收報0.51元，跌8.93%，每手帳面蝕200元。



松齡謢老（1989）及安保工程（1627）昨日孖展截止，前者獲7間證券行合共借出近93.29億元孖展額，相當於公開發售集資1800萬元計，超購逾517倍；後者則僅輕微超購不足1倍。