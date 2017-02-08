﻿下月仍有加息機會 美匯再升見100.72

歐洲政治形勢日益不明朗，加上有聯儲局高官指下月仍存在加息機會，帶動美元兌主要貨幣昨日加快上揚，歐羅二連跌至1.065美元，日圓回軟至112兌1美元。現貨金價則從早段的接近3個月高位回軟。國際油價持續走軟，紐約3月期油曾跌見每桶52美元邊緣。



美匯指數昨步入連續第5個交易日上漲，曾升0.81%，見100.72點。其中，歐羅兌美元連續兩日走低，曾見1.0656美元（歐羅兌8.26港元），跌0.87%。日圓周二升至2個月新高的111.6兌1美元後回軟，曾見112.58兌1美元（每百日圓兌6.88港元），倒跌0.75%。



匯商說，費城儲銀行長哈克爾認為不排除3月加息機會，令美匯得到支持。而歐羅區步入大選年，市場憂慮主張脫歐公投的法國總統候選人勒龐當選，也是利好美元，拖累歐羅主要因素之一。



澳洲央行周二議息後暗示該行短期內不會再減息，一度支持澳元，其後隨著美匯兌主要貨幣加速上揚，澳元兌美元升勢不繼。議息結果公佈後澳元兌美元曾隔日升0.27%，其後一度回軟0.68%，見76.08美仙。



商品方面，期金與現貨金個別發展，紐約4月期金價大部份時間造好，曾見每盎司1237.5美元，升5.4美元或0.44%；倫敦現貨金價先升後軟，到美市早段跌7.63美元或0.62%，見每盎司1227.78美元。現貨金價昨早段曾漲見每盎司1237.17美元，去年11月11日以來高位。



金商表示，金價上月中至今已升約一成，投資者要當心出現反轉行情：特朗普的入境限制令一方面不利美元，但另一方面歐羅區政治形勢不明朗則支持美元，再加上聯儲局料將繼續加息，美元造好將推低金價。



根據中國人民銀行的數字，內地今年1月份的黃金存貨量為5924萬噸，為連續第3個月保持不變。承接周一的跌幅，紐約3月期油價昨日到美市時段跌幅擴大至98美仙或1.85%，見每桶52.03美元。倫敦4月期油價亦曾跌1美元或1.79%，見每桶54.72美元。美國頁岩油商持續增產，加上外電分析師指中國去年的原油需求是至少3年最慢，抵銷油組減產的好消息，令油價連跌兩個交易日。