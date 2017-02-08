﻿IFC外望——澳博出賭神 贏640萬新年財

金沙（1928）之前喺業績電話會議度話，有個女賭神贏走成億幾，搞到連第四季業績都受到影響，傳媒就紛紛起呢個女賭神嘅底，睇吓咩來頭咁巴閉。就因為有女賭神嘅出現，個個都想喺新年發番個新年財，走晒去澳門巴黎人玩兩手，個場就咁帶旺晒，都可以話係金沙另類嘅宣傳手法。



眼見對手個場咁旺，澳博（880）都唔執輸，噚日就話有一名幸運兒，喺佢哋新葡京個場贏咗640萬獎金，實行學金沙咁炒旺個場！新葡京呢名幸運兒黃先生，日前喺新葡京紅金層嘅加勒比聯獎撲克遊戲中耍樂，獲得「黃袍麒」奪大約640萬嘅累進大獎。雖然600幾萬同億幾係無得比，但中咗獎發個新財年新一年就行大運啦！



哈佛唔爭氣 籌款唔夠蝕



呢個世道名氣真係好緊要，就連放個屁都響啲嘅。以美國名牌大學哈佛為例，佢哋舊年獲得嘅捐款達到新高紀錄嘅12億美元（約94億港元），不過捐埋捐埋都唔夠填返大學基金上個財政年度蝕咗嘅錢。



資料顯示，舊年美國大學嘅捐贈基金，平均損失2%，而規模最大嘅哈佛大學捐贈基金亦令人失望，喺2015年至2016財年投資蝕咗2%，資產規模由375億美元收縮到357億美元，係金融危機以來最差。



呢條數只係截至舊年中嘅財年，如果計到年尾，哈佛嘅跌幅係5%，得返340億美元，唔見咗35億美元（273億港元）！



哈佛大學基金近年嘅回報率一直落後於其他學院，佢哋上個月話，由於表現唔理想，打算將絕大部份捐贈基金嘅管理業務外判，同時將半數員工炒魷。



分析師話，哈佛嘅基金一直以老式嘅六成股票同四成債券嘅比例投資，之前10年嘅平均回報率約5.7%，而舊年搞到負2%，將10年平均嘅回報率拉低到5%。



美股標普500指數舊年有9.5%回報率，但哈佛同其他比較進取嘅大學基金冇將啲錢放晒落美股，正如哈佛自己話衰在揀股同揸住南美自然資源唔生性囉！



講番上財年美國大學收到嘅捐款，總額亦都創新高，達到410億美元（3198億港元），比2015財年多近2%。



第二多嘅史坦福大學籌到9.51億美元，係過去12年來第二次喺捐款方面輸畀哈佛。



高瞻