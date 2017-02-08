﻿市場簡訊

—電視廣播（511）在昨日中午突然停牌，及後在臨近收市前發告解釋指，停牌是以待該公司發出有關可能出現內幕消息的公告。電視廣播在昨午停牌前收報29.65元，跌0.84%。公司擬以最多42.09億元，按每股30.5元，回購最多31.51%股份。







—陽光房地產（435）公佈，截至12月底止半年可分派收入2.05億元，減少0.63%。每基金單位分派為12.2仙，增1.67%。派發比率97.3%，升2.1個百分點。







—萬事昌（898）昨日發盈警，預期去年全年盈利大減，人民幣貶值導致外幣匯兌虧損約2.5億元；於中國酒店式服務別墅及公寓之租金收入和出租率下跌約10%。投資物業之公平值收益淨額與2015年相比下可能減少。







—漢華專業服務（8193）及萬泰企業（8103）亦發盈警。漢華預期去年將錄得虧損，主要因為股票市場波動導致按公允價值計入損益的金融資產之未實現虧損大幅增加。萬泰預料去年業績有進一步虧損，因投資公平值虧損，以及中國熱驅動電力供應市場競爭激烈，從而導致銷售減少。







—勇利航業（1145）預告去年全年虧損將減少約50%，虧損減少主要由於船舶減值虧損減少；及未有出售船舶虧損。另外，東陽光藥（1558）及東方網庫（430）發盈喜，東陽光藥預料去年溢利增加逾40%；東方網庫（430）料全年業績扭虧為盈。







—東江集團（2283）正考慮入股內地同行企業，該公司首席財務官張芳華指，因為內地同業上市後的市值都非常高，有意利用東江的技術協助有潛力的同業在內地上市，但目前未有具體方案。他估計，扶植A股上市計劃，需時約4年。該公司主席李沛良表示，未來會專注生產精密度高及數量大的模具，因為精密度高模具很難被3D打印機取代。



—Fraser（8366）宣佈，大股東國譽投資向董事會表示獲一名獨立第三方接洽，涉及賣方可能出售公司股份，而可能出售事項或導致公司控制權出現變動。賣方目前持有10.8億股股份，相當於公司已發行股本約75%。賣方向董事會表示，有關討論仍在進行中，尚未就可能出售事項訂立任何具法律約束力之協議。Fraser昨日股價大升23.5%，收報0.2元。







—金管局表示，政府下周一起為可能發售的第三批伊斯蘭債券進行路演。政府已委任滙豐及渣打銀行為聯席全球協調行、聯席牽頭行及聯席簿記行，委任聯昌銀行及阿布扎比銀行為聯席牽頭行及聯席簿記。







—市場消息透露，招金礦業（1818）計劃今年回歸A股上市，該公司擬將A股IPO項目列為2017年的頭號工程。







—對沖基金Argyle Street續向中華汽車（026）施壓，第二次發信要求中巴提出方案，來提高股東回報。基金暫時以逼董事局增派息及回購股份為主，賣盤只是往後其中一個可行的方法。







—HMV數碼（8078）宣佈與獨立第三方，就收購一間台灣綜合娛樂集團訂立無約束力之意向書。







—中播控股（471）公佈，已與中電信（728）簽訂戰略合作，共建融合網絡平台向車聯網服務發展。



雙方將會共同探索車聯網的商業模式，為車聯網及移動用戶提供一體化和智能化的多媒體娛樂和信息服務。







—重慶鋼鐵（1053）公佈重大資產重組已選定獨立財務顧問、審計機構、評估機構、法律顧問等中介機構，積極開展盡職調查、審計、評估等相關工作。