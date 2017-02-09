﻿中美貿戰恐波及台韓 美股觀望業績險守兩萬

受能源股拖累下，美股杜指早段回落，但仍於紀錄高位徘徊。科技股為主的納指在前日創出紀錄高位收市後，早段亦追隨大市回落。至今晨四時，杜指最新報20043點，跌46點。另外，高盛分析師認為，若中美爆發貿易戰，這兩大全球經濟體的經濟產值都會因而下降，並拖累南韓和台灣等。



杜瓊斯工業平均指數早段曾跌74點，報20015點，仍守於20000點關口；至今晨四時報20043點，跌46點；納斯達克指數報5678點，升4點。滙控（005）美國預託證價格報66.08港元，較香港收市價跌0.42港元；中移動（005）美國預託證價格報88.75港元，較香港收市價升0.25港元。



油價下跌 能源股跑輸



受油價下跌拖累，杜指能源股分類指數曾下挫1.3%，為跌幅最大行業；高盛和摩根大通為首的金融類別股份亦偏軟。證券商表示，周三沒有重要經濟數據出爐，投資者焦點集中於新出爐上市公司第四季業績。



美國能源部公佈，上周的原油存貨大增1383萬桶，為去年10月底以來升幅最大的一周，且為連續第五周報升。數據拖累紐約3月期油價昨日曾跌95美仙，跌幅相當於1.82%，每桶報51.22美元。



另外，貿易立場上傾向保護主義的美國總統特朗普上場，令中美之間的貿易戰一觸即發，高盛分析師認為，若果真的發生，這兩大全球經濟體的經濟產值都會下降，並且拖累南韓和台灣等供應鏈上的出口國家。



非政府研究機構中國金融四十人論壇日前發表文章中，引述高盛私人財富管理駐香港中國區副主席哈繼銘指，一旦特朗普對從中國進口的商品徵收高達10%的劃一懲罰性關稅，將令中國對美出口減少最高達25%，估計拖累內地年度經濟增幅減少1個百分點。



哈繼銘在日期為2月7日的文章中指，若中國以牙還牙的話，美國GDP增長料會下降0.25個百分點。



他表示，為防止爆發這場貿易戰，中國可進一步向美國開放包括商業和金融在內的服務行業，此舉最終可望減少美國對華的整體貿易逆差。



德銀高盛料特朗普快出手



無獨有偶地，高盛兩名分析師與德銀的分析師均預期，特朗普可能短期內會採取行動，將中國列入貨幣操縱國名單並向與華競爭激烈的進口產品如鋼鐵、大型家電、機械或汽車零件等，施以懲罰性關稅。



德銀的分析師史賓沙領導的團隊表示，雖然這類決定多半會在4月財政部就主要貿易對手發表的半年一度報告中作出，但特朗普為彰顯其火速兌現競選承諾決心，可能未來數周就會有所行動。高盛分析認為，中國可能通過拋售儲備中的美國國債還擊，或是重新讓人民幣兌美元貶值，以及加速區內的貿易協議。