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﻿迪士尼首季純利跌14%

2017-02-09 列印
  迪士尼截至去年12月底止第一財季純利跌13.89%，至24.8億美元，折合每股盈利1.55美元，較分析師預測的1.49美元為高。營業額亦按年倒退3%，報147.8億美元（約1153億港元），差過預期的153億美元。

　　迪士尼上季大部份業務的收入均遜預期，最大的媒體網絡收入差強人意；體育頻道ESPN的廣告收入下跌，但節目製作成本上升，拖累部門經營溢利倒退4%。主題樂園上季收入45.6億美元，亦稍遜預期。迪士尼預料，上海迪士尼樂園首年遊客量將超過1000萬。消費產品與互動媒體業務收入14.8億美元，亦低於預測；僅電影業務的收入和經營溢利勝預期。迪士尼行政總裁艾格在業績會上首次表示，有機會押後原本於2018年退休的計劃。
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