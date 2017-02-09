﻿傳債券通快將出台 港交所證券股齊飆 恒指三個月高位

市場盛傳「債券通」以至「ETF通」即將出台，投資者憧憬這些加強中港證券市場互聯互通的新措施，將刺激大市交投，對證券業有利，港交所（388）應聲炒上，股價抽升4.7%，多隻證券商股亦落鑊炒上。隨著港股整體氣氛改善，恒生指數收復早段失地，並升至逾3個月高位，收市報23485點，升153點，國企指數更升至近5個月高位。



對於「債券通」以及「ETF通」即將落實的消息，港交所發言人回應說，不評論市場傳聞，只說港交所的各個戰略項目，正在按照原定計劃進行。港交所行政總裁李小加在今年1月表示，港交所今年其中一項工作主題，就是加強中港市場聯繫，包括考慮將ETF放入現有的互聯互通機制之內，以及研究推動債券通、新股通等新產品。



港交所拒評傳聞



港交所成為昨日升市火車頭，一度高見196.4元，收報195.5元，大升8.8元，成交高達28.6億元。一眾券商股亦跟風炒上，耀才證券（1428）大漲11.5%，海通國際（665）亦升6.7%。



不過，銀河證券業務發展董事羅尚沛認為，即使落實債券通等新產品，交投相信不會太熱烈，對港交所的盈利表現，幫助亦有限，港交所以及券商股昨天的升勢，只是借消息炒作。



至於整體市況方面，恒指昨天先低後升，早段一度跌穿10天線（23253點），最多跌171點，低見23160點，但23000點關口未受考驗。在中港兩地加強互聯互通的憧憬之下，港股下午掉頭回升，收市報23485點，升153點，相當於0.7%，是去年10月25日以來的收市新高，以低位23160點計，反彈325點。



國企指數收報9955點，直指1萬點大關，全日升109點，相當於1.1%升幅，並且是去年9月9日以來收市新高。大市交投暢旺，成交892億元，亦是去年11月11日以來最多。比富達證券研究部主管林嘉麒指，港股後市有望繼續摸頂，短線可挑戰23800，支持位於20天線（23073點）。



滬深股市造好



內地三大指數昨日則低開高走，午後在券商股推動下，滬深兩市強勢造好。上證指數全日收報3166點，升13點，相當於0.44%，成交額1708.54億元（人民幣，下同）；深證成指收報10130點，升74點，升幅0.74%，成交額1985.83億元；創業板指收報1903點，升14點，升幅0.77%，成交額132.5億元。



另一方面，雞年首隻掛牌新股御佳控股（3789）只能微升收場。御佳控股收市報0.57元，較招股價0.56元微升1仙，相當於1.8%升幅。不計手續費，以每手4000股計，只賺40元。