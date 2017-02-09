﻿電視廣播獲洽購29.9% 傳奇影業身份未明

前日因等待公佈內幕消息而停牌的電視廣播（511），昨晚發出公告指出，收到傳奇影業及娛樂集團向其發出一份函件，知會董事會就收購電視廣播29.9%已發行股份進行正式討論。交易一旦落實，傳奇影業及娛樂集團將會成為單一最大股東。電視廣播於今天復牌，停牌前收報29.65元。



按電視廣播昨晚發出的通告指出，傳奇影業及娛樂集團就收購電視廣播29.9%已發行股份的建議，要先達成兩項條件，第一是電視廣播上月底宣佈，按每股30.5元回購最多1.38億股股份的計劃，要遭股東投票否決；第二是交易要獲得通訊事務管理局批准或不遭其反對。



首條件回購遭否決



就傳奇影業及娛樂集團有意入股電視廣播的要求，電視廣播再發公告稱，該集團董事局已收到第三方的主動收購股權建議，惟對於買方未有所聞，亦未獲買方披露最終實益擁有人身份、其資金來源及其財務穩健的證明。



電視廣播續稱，將採取措施就可能買方及可能建議的條款取得更多資料，以評估可能建議是否可信並能夠實行，尤其包括可能的買方是否擁有充足的財務資源以實行購股建議，以及確保該公司將根據本地免費電視節目服務牌照所承諾履行6年投資計劃。



電視廣播上月25日宣佈，斥資42億元回購股份，每股作價30.5元，較當時收市價26.6元，溢價近15%，回購最多1.38億股，有分析認為，回購可令大股東黎瑞剛等人不用真金白銀，就可變相增持電視廣播的股權至最多37.96%。去年10月，電視廣播才發行一批年息3.625厘的5億美元的票據，事隔3個月後，就運用相若的金額作為回購，令大股東黎瑞剛等人不費分毫，就變相增持股權，惹來部份債券持有人不滿。



是次計劃入股電視廣播的傳奇影業及娛樂集團，其總部位於北京，屬內地資本，與美國荷里活的傳奇影業無關。有市場人士分析，新投資者的背景及實力仍不清楚，就連其本身網頁對業務的描述亦不詳細，現階段難評論收購的可信性及意向，而且在電視廣播正進行回購計劃之際提出收購，亦耐人尋味。