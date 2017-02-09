﻿受惠避險需求 圓匯升至111水平

倫敦現貨金價周三攀上3個月新高，見每盎司1244美元；美匯先升後軟，加上投資者避險需求支持金價造好。國際油價則見三連跌，美國上周原油庫存升幅遠大過預期，利淡紐約3月期油跌見每桶51美元水位。日圓亦受惠避險需求，升至111兌1美元水位；歐羅三連跌，一度失守1.065美元的支持位。



金價昨日升見3個月高位，紐約4月期金曾升10.5美元或0.85%，見每盎司1246.6美元；倫敦現貨金價亦升10.93美元或0.89%，見每盎司1244.85美元。金價上月已累升5.5%，美匯回軟，加上市場憂慮特朗普上任後引發的爭議，利好金價本周重上100天移動平均線以上水位。



投資者連續5個交易日透過購入最大的黃金指數基金（ETF）SPDR來增持黃金避險，SPDR在周二的持金量增加1公噸，至827公噸，是去年12月20日以來最高。油價方面，紐約3月期油曾跌95美仙或1.82 %，見每桶51.22美元；倫敦4月期油亦跌1.11%，見每桶54.44美元。



美國能源情報署昨日出爐的上周原油庫存增加1380萬桶，遠超過市場預測的250萬桶，加上日前消息指，中國去年的原油需求增長是至少3年最慢，再度引發市場對供應過剩的憂慮。



卡塔爾能源部長薩達表示，對於油組與非油組產油國之間的減產協議是否要在6個月後延長，現時來判斷是為時過早，但他表示對延期與否持開放態度，而伊朗石油部長贊加內則認為，油組有需要延長減產至下半年。美匯指數昨日先升後回，早段曾升0.38%，見100.64點，到美市早段回軟0.17%，見100.09點。日圓則升0.68%，高位見111.63兌1美元（每百日圓兌6.94港元）。



美國總統特朗普的保護主義與移民政策對全球經濟前景的影響，引發市場憂慮，增持日圓避險，亦對美元構成壓力，令美匯易跌難升。另一方面，新出爐的數據顯示，日本投資者12月凈減持美債2.39萬億日圓（213億美元），是2013年5月以來最大，原因美債孳息當月飆升至兩年高位。



歐羅昨日先軟後升，早段一度失守1.065美元的支持為，低見1.0641美元（歐羅兌8.25港元），到歐市後段美匯回軟，歐羅倒升0.24%，見1.0709美元（歐羅兌8.3港元）。面對法國4至5月總統大選可能帶來的政治衝擊，加上希臘可能再度爆發債務違約風險，須歐盟救助的消息，均利淡歐羅走勢。