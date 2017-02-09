﻿IFC外望——全球經濟強國 中印33年後超美

信不信由你，會計事務所羅兵咸永道嘅最新調查預測，美國目前全球最大經濟體地位，到2050年唔單止會被中國取代，連亞洲另一人口大國印度都會超越美國，唔怪得之話21世紀係亞洲崛起嘅時代啦！



羅兵咸呢個以購買力平價（PPP）計算32個國家國內生產總值（GDP）嘅排名榜，嚟睇吓舊年、2030年同2050年各大經濟體嘅變化，中國以21.269萬億美元其實已經排第一，壓住美國，估計到2050年一樣保住冠軍位置，屆時GDP會擴大到58.499萬億美元。



PPP係經濟學家用嚟比較國與國之間經濟生產力同生活水平嘅指標。亞洲人口大國印度，舊年GDP以8.721萬億美元排第三，不過估計到2050年，就會上升至44.128萬億美元，躍居第二，美國就會跌到第三。到時印尼嘅排名會超越日本、德國同俄羅斯，上到第四，都可算係後來居上嘅黑馬。咁講33年後，全球以PPP計算嘅GDP經濟大國頭5位，有3個係亞洲國家。巴西就會由舊年嘅第七升到第五。



羅兵咸嘅首席經濟師霍克斯沃預測，未來33年全球經濟增長動力仍然主要來自新興市場國家，包括中國、印度、印尼、墨西哥、巴西、俄羅斯同土耳其，佢哋嘅年增長率平均會有3.5%，遠高於美、加、法、德、意、英同日本嘅1.6%。



光大富貴安老院 萬元「入場」



光大控股（165）百足咁多爪，業務遍及保險、銀行、證券、地產、農業、傳媒、能源及醫療等，除海外繼續投資外，亦在內地發展醫療及安老業務，該公司執行董事及首席執行官陳爽就話，安老院業務有潛質，舊年就入主咗內地中高端老年健康服務產業管理公司北京匯晨養老機構。



安老院嘅牀位由入股時嘅3000幾張，到今年底會倍增至7000多張，走高檔路線，唔會出現一個大廳有幾十張牀嘅情況，做老人院要做到願意送自己父母到該安老院先得。最平嘅一房兩牀，如送父母一齊入住雙人房，承惠萬五蚊人仔，若要護理每人加2500元，仲要唔包食，逐餐計，的確係高檔老人院。現時老人院估值以每張牀15萬人仔計，以光大老人院年底有7000張牀計算，估值起碼超過10億元。



陳爽又爆料，話2015年底，有中資機構搵佢聯手收購中環中心，對方話200億搞掂，陳爽都有啲懷疑，對方就拍晒心口話OK，於是佢就話願意幫佢融資三分二，對方要自己出資三分一，相當於五、六十億元，點知無耐就有傳媒爆中環中心有人出價260多億元，單刁就咁不了了之。