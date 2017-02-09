﻿市場簡訊

—摩根士丹利發表報告，指內地土地供應有限，唱好內房股。摩根士丹利報告指，內地2015年至2016年批出的土地數量，只是2011年至2013年平均數的一半。土地供應減少，自然令樓價企穩，而內地2015年至2016年的住宅樓宇施工量，亦較2011至2013年的平均數低30%，反映今年新樓供應有限。該行預期2017至2018年內房股不論利潤率、盈利以及派息均會上升。







—經絡按揭轉介市場總監劉圓圓表示，美國加息步伐仍緩慢，且加幅只是25至50點子，今年上半年不排除個別具財力的銀行推出H+1%的樓按計劃。她又預計，拆息保持現有水平，實際按揭息口維持2.5厘水平內。







—普匯中金（997）公佈，向持股53.7%的大股東兼主席李偉斌，收購持有西安市在建中寫字樓之中匯環球權益及股東貸款，李偉斌向公司提供5800萬元融資以撥付物業之建築成本，合計涉資3.7億元。公司將發行3.7億元之可換股債券支付，年利率3%，為期兩年，換股價為每股0.0226元。另外，該公司建議25合1，生效後將更改每手買賣單位由10000股改為5000股合併股份。該股昨日復牌，全日最多跌25%，收市時跌幅只有3.6%，報2.7仙。普匯中金申請今早復牌。







—粵首環保（1191）公佈，主席兼執行董事楊自江合共出售7.80771億股，相當於21.72%。楊自江不再持有任何股份及不再為主要股東。







—神通機器人教育（8206）指出，由於去年完成全國機器人運動大賽的黑龍江省服務商全資收購所得盈利，致去年首9個月業績扭虧為盈，約為190萬元。







—中州證券（1375）公佈，去年股東淨利潤為7.52億元人民幣，跌46.5%，每股盈利0.23元人民幣。今年1月份淨利潤239.11萬元人民幣，下跌90.5%。







—昆侖國際金融（8077）發盈警，預期2016年度淨利潤將大減超過50%，由於槓桿式外匯及其他交易收入下降；現金交易收入減少，及支付予服務商的費用及佣金增加。







—廣南（1203）發盈喜，預期2016年度溢利將增加逾60%，因匯兌虧損大幅下降，豬價去年高企令活豬養殖及銷售的兩間聯營公司均產生可觀的淨利潤，及聯營公司黃龍食品原材料採購成本下降，收到政府補助收入令黃龍食品扭虧為盈。







—武夷藥業（1889）發盈警，預期2016年度溢利將大減，甚至可能虧損。去年海西廠房通往各生產車間地下蒸氣主管道破裂，造成注射用水管道、氮氣管道、消防水管道、污水管道的嚴重破壞並停止供給，導致各生產車間暫時停止生產，繼而影響銷售表現。







—寶威控股（024）宣佈，向宏成國際出售鋼鐵加工業務，並且在東莞的一塊土地及若干廠房，作價9700萬元，交易獲利5700萬元。







—外電報道，原本業務清晰的中國銀行（3988），系內近期在分工方面傳醞釀改變，有消息指中銀香港（2388）去年第四季籌備在港開設投資銀行，目前正積極招聘埋班。