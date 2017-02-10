﻿減稅短期有消息 美股三大指數齊破頂

美國勞工部最新出爐的上周首次申領失業救濟人數意外大減，加上總統特朗普會見航空運輸界高層期間，稱很快會有稅務措施宣佈，觸發市場的樂觀情緒，美股三大指數齊創出新高，杜指一度上升142點，升至20196點。



美國總統特朗普表示，市場期待已久的減稅方案，將會在未來兩至三周內公佈；另外，美國勞工部昨日公佈，上周首次申領失業救濟人數意外減少1.2萬人，至23.4萬人，與去年11月初的23.3萬人的43年低位，只差1000人，意味勞工市場進一步趨緊，最終會推動工資加快增長。



在利好消息的刺激下，美股三大指數齊齊創出新高，杜瓊斯工業平均指數曾升至20196點，升142點，今晨四時報20198點，升144點；納斯達克指數曾升至5722點，最新報5721點，升38點；標普500指數曾高見2309點，至四時報2310點，升15點。滙控（005）美國預託證價格報66.80港元，較香港收市價升0.60港元；中移動（941）美國預託證價格報88.21港元，較香港收市價跌0.09港元。



最大汽水商可口可樂第四季歸屬於公司股東的純利5.5億美元，按年下滑逾55%，扣除部份項目後，每股盈利0.37美元，符合市場預期。該公司淨收入94.09億美元，按年跌5.91%，但勝預期。可口可樂預期，2017年全年的盈利會受裝瓶業務的重新授權成本增加拖累，按年下跌1%至4%。



可口可樂料全年盈利跌



港股方面，在市場資金充裕的支持下，恒指再創逾3個月收市新高，收市報23525點，升40點。國企指數升破萬點關口，全日漲119點，收市報10075點，剛好升穿去年9月的高位，並創下自2015年11月底以來的收市新高。大市交投活躍，成交金額增至959億元，為去年11月9日以來最多。



藍籌股方面，債券通未有新消息，港交所（388）收報195.5元，無升跌。至於重磅股騰訊（700）亦只微升0.1%，收市報204.2元，局限了恒指的升幅。不過，相關窩輪成交卻異常活躍，港交所輪總共錄得33.26億元成交額，騰訊輪亦有34.85億元，均高於正股。



騰訊港交所窩輪交投熾



昨天資金主要追逐較落後的中資股，以重磅股來說，內銀股較受追捧，中國銀行（3988）升2.5%。二三線股方面，在去產能概念之下，建材股亦跑贏大市，海螺（914）及金隅（2009）均升逾4%。



貨櫃輪巨擘馬士基航運的管理層看好今年業務前景，航運股借勢炒上，中遠海控（1919）升逾11%，中國外運（598）升8.5%。