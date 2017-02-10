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﻿宏利末期息增11%

2017-02-10 列印
  宏利金融（945）受惠亞洲區財富管理業務增長，去年第四季度股東盈利6300萬加元，勝市場預期，但仍跌74%。好消息則為宏利連續第3年增加派息，每股末期息上升11%至0.205加元，即1.213港元。宏利去年全年股東盈利升34%，賺29.29億加元，即約173.3億港元。

　　香港區主要受惠分銷渠道進一步拓展，2016年第4季年度化保費等值銷售額為11億港元，較2015年同期的10億元增長11%。

  全年的年度化保費等值銷售額為38億元創新高，較2015年的30億元增長27%。

  另外，2016年第4季保費及存款總額創下130億元的新高，較2015年同期的107億元增長22%。而去年全年保費及存款總額為443億元，較2015年的396億元增長12%。
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