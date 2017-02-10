﻿傳嘉士伯擬購兩成股 青啤股價漲逾5% 股份市值逾93億

繼兩大啤酒生產商百威英博和SABMiller的千億美元世紀合併後，全球啤酒業整合重組持續。外電引述消息人士透露，嘉士伯正考慮競購日本朝日啤酒持有的青島啤酒（168）20%股權。以青啤A股及H股昨日收市價合計，兩成股權約涉及93.6億元。受消息刺激，青啤H股升5.57%，收報36元。嘉士伯和朝日啤酒均不予置評。



嘉士伯目前持有內地另一間啤酒釀造商重慶啤酒約60%股權，除在內地銷售Tuborg、Kronenbourg 1664 Blanc等國際品牌外，旗下全資子公司和合資公司還持有昆明華獅啤酒、大理啤酒、新疆烏蘇啤酒、拉薩啤酒、寧夏西夏啤酒和蘭州黃河啤酒等本土啤酒品牌。



朝日債務重 或藉此套現



嘉士伯亦持有越南公司河內啤酒酒類飲料公司的股權。青島啤酒則是內地第二大啤酒生產商，市場份額僅次於擁有雪花啤酒的華潤啤酒（291）。



朝日啤酒作為青島啤酒第二大股東，於2009年以6.665億美元購入青島啤酒19.99%的股權。去年下半年，朝日啤酒通過兩筆交易，得到了百威英博與SABMiller合併後剝離的數個歐洲啤酒品牌，涉資近100億歐羅，導致債務激增。



朝日啤酒總裁小路明善上月向外電表示，對現有非控股投資關係並不滿意，希望朝日啤酒與青島啤酒建立更廣泛深入的合作關係。有消息人士透露，不排除朝日啤酒尋求出售這一部份股權變現的可能性。



嘉士伯去年中國銷量跌



嘉士伯前日公佈2016年全年業績，銷售收入錄得626.14億丹麥克朗（約696.63億元），跌4.2%；毛利314.19億丹麥克朗（約349.56億元），跌1.6%；股東純利44.86億丹麥克朗（約49.91億元），前年則虧損29.26億丹麥克朗（約32.55億元）。



當中，嘉士伯去年在中國銷量下降6%，主要是受到關閉內地工廠等中國業務重組的影響。惟受惠Tuborg、Kronenbourg 1664的積極表現，嘉士伯在中國的高端品牌增長8%。