﻿神秘買家提購TVB 黎瑞剛無意售股

電視廣播（511）日前收到神秘買家傳奇影業及娛樂有意收購其29.9%股份，隨即惹來各方揣測，據悉現時主要股東黎瑞剛無意出售手持股份，亦不會與對方洽談。而神秘買家在北京總部的職員，亦對收購三緘其口，表示無消息可披露。



電視廣播早前收到傳奇影業通知，該公司表示要收購29.9%電視廣播的股份，但並無披露詳情，亦無作價。電視廣播基於上市條例規定，收到有意洽購的通知，均屬股價敏感資料，故於周二開始停牌。據悉，電視廣播主要股東黎瑞剛等人，均無意出售手持股份，再者傳奇影業並無提出確實的收購價。消息指，即使提出，黎瑞剛亦無意售股，也不會跟對方洽談。



柯清輝：事件不尋常



另一方面，電視廣播獨立非執行董事柯清輝認為，事件不尋常，不排除背後有資金支持，甚至是敵意收購。他又稱，電視廣播不認識傳奇影業及娛樂的董事，而翻查對方的資料，發現對方註冊資本較少，質疑能否有足夠資金收購股份，以及否能得到批准。



至於傳媒影業方面，本報昨日致電其位於北京的辦事處，該集團的職員表示，相關收購電視廣播股份的消息，由高級管理層發佈，暫時沒有進一步更新。另一方面，傳奇集團董事童煒晉昨日向本地傳媒表示，目前相關收購事宜，已交由律師處理交易，不便披露資金來源。



德銀發報告指，傳奇影業的收購計劃，反映傳統媒體仍有吸引力，但收購作價仍未公佈，加上電視廣播的回購計劃存在不確定性，更指市場預期電視廣播會上調早前提出的每股30.5元回購價，未來股價會較為波動。該行又對傳奇影業提出收購，感到意外。



比富達證券研究部主管林嘉麒表示，傳奇影業今次是單方面提出收購，有別於一般正常收購程序，料成事機會不大，事件只屬一場「小風波」。



電視廣播昨日復牌，受消息刺激，股價升3.2%，收報30.6元。