﻿歐美局勢未明 金價持續高企

黃金期貨價格在連升5個交易日後，周四先升後回至每盎司1236美元，但仍接近周三錄得的3個月高位，反映歐羅區和美國目前面臨的政治風險，繼續強化黃金的避險角色。國際油價續升，市場對油市復歸平衡仍抱樂觀看法，紐約期油重上每桶53美元水位。



紐約4月期金價曾見每盎司1245.5美元，隔日升6美元或0.48%，其後受美匯升幅擴大拖累，蒸發早段升幅，倒跌0.22%，見每盎司1236.8美元；倫敦現貨金價則反覆回軟，曾跌7.2美元或0.58%，見每盎司1234.28美元。



金商表示，特朗普實施的入境禁令在美國國內所引發的爭論繼續發酵；在法國，極右派領袖勒龐問鼎總統寶座，均有助強化黃金的避險角色。他們指出，歐洲政治風險升高，正促使更多國際資金流入美國國債，從而推低美債息，提高黃金的相對吸引力。



在周三，期金價和現貨金價曾分別攀上每盎司1246.6美元和1244.85美元，均為去年3月以來高位。荷銀的分析師卡恩表示，近期商品價格普遍揚升，而全球多個地區政治高度不朗，加上目前金價仍相對低估；他相信不用等多久，金價就可以升上每盎司1350美元水平。



油價方面，承接周三的升幅，紐約3月期油價昨日曾升87美仙或1.66%，見每桶53.21美元。倫敦3月期油價亦曾升80美仙或1.45%，見每桶55.92美元。能源分析師指出，儘管美國能源部周三出爐的上周原油存貨大升逾1300萬桶，但市場相信全球石油市場逐步恢復均衡的趨勢未變，對油價影響不大。



紐元昨步入連續第3個交易日下跌，一度挫見71.74美仙（紐元兌5.56港元），隔日跌1.27%。紐西蘭央行昨日議息後，決定維持基準利率於1.75厘，並暗示兩年內不會加息，這意味該行至少在2019年之前將繼續把基準率維持在目前的紀錄低位。



承接此前連續6天升勢，反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨曾升0.29%，見100.57點。其中，日圓曾回軟1.13%，低位見113.19兌1美元（每百日圓兌6.85港元）。 英鎊兌美元則步入連續第3日報升，高位曾見1.2582美元（英鎊兌9.75港元），隔日升0.33%。