﻿IFC外望——TVB疑遭敵意收購 買方在港資本僅萬元

內地傳奇影業及娛樂集團日前突然向電視廣播（TVB）提出收購近三成股權，卻未有提出任何收購價。電視廣播非執行董事柯清輝昨天回應，質疑這間集團註冊資本少，對它毫無認識，不排除是一次敵意收購。



柯清輝向傳媒表示，TVB董事對傳奇影業董事毫無認識，曾作公司查冊，發現該集團註冊資本小。據悉，該集團在本港註冊資本僅一萬元。柯清輝不排除該集團背後有資金支持，甚至是敵意收購：「從表面去睇都係有小小係敵意，係突然間出現……到底佢有無足夠資金？到底整個計劃係點？佢過唔過到監管？呢啲要時間去證實。」



通訊局主席何沛謙指，凡涉持牌電視台的股權變動，均須獲通訊局批准。對於傳奇影業提收購建議，該局正待TVB提交收購方的資料，而TVB公告中，TVB亦正收集更多關於傳奇影業的資料。



央行頻約談 比特幣平台停提現



為全面封殺借比特幣走資，人行繼今年1月初約談火幣網等3家主要比特幣交易平台後，周三（8日）再約談中國比特幣、比特幣交易網等9家北京比特幣交易平台負責人，限令有關平台不得違規融資融幣（槓桿融資），更不可參與洗錢活動。而有關比特幣網平台其後已即時叫停以比特幣提取現金的業務。



人行頻頻出手，火幣網昨晚宣布，即時暫停比特幣提現業務，並指出，若發現可疑用戶行為，將採取限制提幣、交易、凍結可疑資產等相關措施，以抑制投機行為。央行再度出手，比特幣報價於晚上9時後急挫，並跌穿7000元（人民幣，下同）水平，至晚10時報價約6930元，全日跌近10%。



人行北京營業部網站昨天公告，被約談的9家交易平台包括：中國比特幣、比特幣交易網、好比特幣、雲幣網、元寶網、BTC100、聚幣網、聚貝網、大紅火。



央行昨天明確要求，不得違規從事融資融幣等金融業務，不得參與洗錢活動，不得違反國家有關反洗錢、外匯管理和支付結算等金融法律法規，不得違反國家稅收和工商廣告管理等法律規定。如發現嚴重違規，人行檢查組將依法取締。



高瞻