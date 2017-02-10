﻿市場簡訊

—富智康（2038）為盈警發出修訂，預期去年全年溢利將介乎約1.35億美元至1.45億美元，即約10.46億至11.24億港元，下跌37%至41%，較去年10月發盈警時有所改善，當時預測綜合溢利會少於1.1億美元。%。另外，時計寶（2033）及三一國際（631）均發出盈警，時計寶料中期利潤將大幅減少，三一國際料去年全年盈轉虧。







—首長寶佳（103）發盈喜，料全年轉賺500萬至1500萬港元，對比2015年度則錄得淨虧損3.77億港元。







—美國媒體《The Information》引述消息人士稱，阿里巴巴關聯企業螞蟻金服，可能通過發行債券或銀行貸款，籌集超過30億美元（約234億港元）的資金，用於併購或增持海外項目。路透社由一名知情人士得到證實，螞蟻金服計劃將部份籌得資金用於收購美國匯款公司MoneyGram。







—北京汽車（1958）公佈今年1月份北京品牌（含紳寶、北京和盛旺三個系列）的總銷量為1.71萬輛，按年大跌57.96%；北京奔馳的總銷量則按年升40.64%至4.08萬輛；北京現代的總銷量按年6.35%至8萬輛；福建奔馳總銷量更按年大增2.68倍至1423輛。







—俄鋁（486）公佈，發行共100億人民幣（約15億美元）的人民幣計價債券（熊貓債券），期限為7年。







—維珍妮（2199）主席兼首席執行官洪游奕表示，去年9月新增兩名客戶，其中一個為運動胸圍國際品牌，他相信運動胸圍產品將會成為未來增長動力。洪游奕又稱，不擔心中美雙方會爆發貿易戰，因為已在越南興建廠房，避免集中依靠中國的生產線。投資者關係總監區慧婷表示，上半年運動胸圍收入錄得強勁的雙位數增長，她預期下半年仍可維持雙位數增長。







—陸慶娛樂（8052）去年11月11日上市，至今不足半年更換合規顧問，公司指，因中國光大融資最近轉換負責人員，而終止與其簽訂的合規顧問協議，今年2月11日起生效。創陞融資已獲委任為新任合規顧問。







—綠心集團（094）公佈，最近獲蘇利南當地管理層通知，今年1月19日，環境規劃、土地及森林管理部根據蘇利南相關法律及法規撤回了一項由公司全資附屬公司持有佔地總面積約44000公頃的林地特許經營權。該公司預期對業績的財務影響甚微。







—廣電運通金融電子去年起持有神州控股（861）約3.13億股，佔24.67%，公司目前決定減持不超過3億股神州控股股票，減持價格不低於每股7元，較昨日收市價7.21元折讓約3%，預料套現超過21億元。







—碧桂園（2007）今年1月合同銷售金額約486億元人民幣，按年增長2.89倍；合同銷售建築面積約549萬平方米，按年增長2.5倍。其中，集團權益所有人應佔合同銷售額353億元，按年增長2.94倍，合同銷售建築面積約406萬平方米，按年增長2.44倍。







—龍湖（960）1月合同銷售金額120.4億元，按年增1.86倍；合同銷售面積86.4萬平方米，按年增2.13倍。