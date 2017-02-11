市傳美國總統特朗普將於短期內公佈稅制改革，消息刺激周四美股上揚，港股周五接棒上升，恒指昨高開120點，報23645點，甫開市已突破23600關，並一口氣衝破23700點，最多升193點，高見23718點，高位遇獲利盤，升幅開始逐步收窄，午後失守23600關，升幅一度收窄至僅升48點，低見23573點，於此水平回穩，收報23574點，升49點或0.21%；國企指數收報10125點，漲50點或0.5%，成交金額856.12億元。
港股全日沽空金額83.19億元，沽空比率9.72%，沽空股份548隻。即月期指收報23527，升92點，低水47點，成交6.65萬張。
騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪指，近期資金明顯輪流炒作各行業，料恒指中線有機會挑戰24000，支持位於23500。
恒指中線看24000點
藍籌股昨普遍造好，滙控（005）升逾1%；中國神華（1088）升逾2.67%；蒙牛（2319）更升逾4%，成表現最佳藍籌。不過，騰訊（700）、中移動（941）、建行（939）及工行（1398）均逆市向下，惟跌幅均不逾1%。
中國1月出口增幅優於市場預期，航運股昨個別發展，其中中外運航運（368）升近5%，中遠海控（1919）亦升逾3%。部份港口股亦造好，大連港（2880）及廈門港務（3378）齊升逾3%。
此外，市場憧憬內地於今年內加快去鋼鐵產能，鋼鐵股昨錄得資金流入，其中馬鋼（323）升逾6%；首長寶佳（103）亦升逾5%。