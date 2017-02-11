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﻿綠地上月合約銷售逾14億

2017-02-11 列印
　　多家內房股公佈銷售數據，其中雅居樂（3383） 公佈，截至2017年1月31 日止月份未經審核營運數據，於2017年1月份公司及其附屬公司的預售金額為46.2億元（人民幣，下同），預售建築面積為35.9 萬平方米；平均預售價為每平方米12893元。

龍光合約銷售面積17萬米

　　龍光地產（3380）公佈，2017年1月之未經審核經營數據，集團1月之合約銷售額約為20.2億元（人民幣，下同）；合約銷售面積約17.5萬平方米；平均合約銷售單價約為11125元。

　　綠地香港（337）公佈，2017年1月份集團合約銷售約14.14億元（人民幣，下同），按年增加約4.24億元，增幅約43%，而已售合約總建築面積則約為228508平方米，按年增加約137007平方米，增幅約150%。相關平均售價約為每平方米6188元。
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