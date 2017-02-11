天成國際（109）發盈喜，與截至2015年12月31日止6個月期間相比，預期集團將在截至2016年12月31日止6個月期間錄得大幅稅前淨利潤增長。
裕華能源料錄淨溢利
裕華能源（2728）發盈喜，預期截至2016年12月31日止年度錄淨溢利，而2015年度同期則錄淨虧損。南海控股（680） 發盈喜，集團預計截至2016年12月31日止年度的年內溢利，與截至2015年12月31日止年度的年內溢利約2.55億元相比將出現顯著增長，增長金額不少於10億元。
港鐵下班繁忙時間發生恐怖縱火案！一名六十歲男子昨傍晚在一列往尖沙咀的列車內燃點易燃液體縱火，車廂內頓時火光熊熊，濃煙瀰漫，尖叫聲不絕，列車上逾千乘客經歷生死一分鐘。火警導致十八人受傷，其中五人危殆。警...
2017-02-11
美國總統特朗普就職以來，昨日終於與國家主席習近平通電話，特朗普同意美國政府尊重「一個中國」（一中）政策，而習近平指出「一中」原則是中美關係的政治基礎，並稱願與美方加強溝通，推動中美關係健康穩定發展。另外有報道指日前中美軍機在南空近距離飛行，令外界擔心當區的局勢會否起變化。 央視報道指昨日特朗普與習近平通電話，當中特朗普強調到美中保持高層溝通十分重要，又指美方將致力加強於兩國經貿、投資等領域和國際事務中的互利合作，而外媒引述白宮聲明指特朗普應習近平要求，同意美方會尊重「一中」政策，稱雙方會就共同關心的問題及時交換意見，加強各領域交流合作，又期待能夠早日會晤。 習近平...
2017-02-11
剛卸任美國總統的奧巴馬，一向被視為歷史上球技最好的總統，而且他不時在公開活動中「騷兩手」，近日籃球電子遊戲《NBA 2K17》的玩家Nyke Faller竟然在「我的球員」模式上創作出相似度達九成的球...
2017-02-11
啟德新盤銷售活動如火如荼，其中嘉華國際旗下的嘉匯日前公佈首批價單，涉及180個單位，包括1房至3房，1房最平售價692.4萬元起，置業折扣高達15.5%，折實售價最平585.1萬元入場。項目於昨天首度...
2017-02-11
港股昨承接周四美股升勢，恒指一度升穿23700關，最多升193點，全日升49點，成交逾856億元。以全周計，恒指累積上升445點或1.92%；國指累積上場442點或4.56%。 市傳美國總統特朗普將於短期內公佈稅制改革，消息刺激周四美股上揚，港股周五接棒上升，恒指昨高開120點，報23645點，甫開市已突破23600關，並一口氣衝破23700點，最多升193點，高見23718點，高位遇獲利盤，升幅開始逐步收窄，午後失守23600關，升幅一度收窄至僅升48點，低見23573點，於此水平回穩，收報23574點，升49點或0.21%；國企指數收報10125點，漲50點或0...
2017-02-11
摩連奴在英超六季，聯賽未嘗不敵雲加指揮的阿仙奴。綽號小摩連奴的侯城新帥馬高施華，上季也曾率奧林比亞高斯歐聯作客挫槍手，而上任一個月以來成功令病貓變猛虎，今晚聯賽遠征酋長球場無有怕，一於博「小狂人」再剋有歐聯十六強首回合後憂的「教授」，冷敲和！ （now621台、LeSports HK App今晚8:30直播） 馬高施華上任前，侯城經歷十輪英超不勝排榜尾，但易帥後聯賽兩勝一和一負，包括擊敗利物浦及守和曼聯，只不敵一哥車路士。借來的失意軍人如蘭奴捷亞、奧馬尼亞斯、伊雲度路及拿沙馬高域等皆立竿見影，侯度史東及安德魯羅拔臣等舊將也大翻身。侯度史東大讚新帥：「他很重視戰術訓練...
2017-02-11
一年一度情人節又到，指定動作當然是「禮」待情人。一如以往，各大品牌早早已為閣下推出了多款情人節限定單品，各位可要為另一半對號入座呢！ Kenneth Cole 情侶對錶 腕錶從來都是送禮熱選，情侶對錶...
2017-02-11
廚神謝霆鋒的母親狄波拉（拉姑），00年再嫁飛機師江耀城（鬍鬚Kong）後，一直養尊處優。現年65歲的凍齡嫲嫲拉姑，平日靠燕窩花膠保靚皮膚，亦有睇中醫抗老。外在方面，拉姑身材多年來持續不變，全靠行得多，...
2017-02-11
美國總統特朗普善變，在多個問題上表露無遺，例如選舉時曾大力吹捧以色列，當選以後隨即反對以色列建立新殖民區。最新的變招是在農曆新年期間，向習近平主席發賀電，祝賀中國人新年及元宵節快樂。昨日又和習近平通電話，說會堅持「一個中國」政策。 特朗普上任之後，狂發行政命令，當中大有黑社會欺善怕惡的風格。對墨西哥毫不留情，就算是對他千依百順的日本首相安倍晉三，亦毫不客氣，直斥日本操控匯率，搞到安倍要帶著一千五百億美元的基建投資計劃到訪美國，頗有古代藩屬國向宗主國朝貢的味道。 對於中國，特朗普上任後的態度比較審慎，雖然繼續出口術批評中國操控匯價，但目前還未有推出針對中國的政策，似乎不...
2017-02-11
第七場二班一六○○米。預期「加州騰龍」臨場會是一面倒大熱，本來看其上場鄰近對手之後的成績，此駒成熱也合理，但若再細心一點看，上場的分段時間是頭八百米比標準慢1.17秒，而尾兩段則快1.26秒，是典型最...
2017-02-11