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﻿仁恒實業發盈警　

2017-02-11 列印
　　仁恒實業（3628）發盈警，預期集團截至2016年12月31日止年度，相對於2015年同期經審核純利約118萬元，將錄得顯著虧損。預期虧損主要是由於煙草專用機械產品所產生的收入減少約40%、利息收入減少約50% 及法律及專業費用增加約145%。

　　天成國際（109）發盈喜，與截至2015年12月31日止6個月期間相比，預期集團將在截至2016年12月31日止6個月期間錄得大幅稅前淨利潤增長。

裕華能源料錄淨溢利

　　裕華能源（2728）發盈喜，預期截至2016年12月31日止年度錄淨溢利，而2015年度同期則錄淨虧損。南海控股（680） 發盈喜，集團預計截至2016年12月31日止年度的年內溢利，與截至2015年12月31日止年度的年內溢利約2.55億元相比將出現顯著增長，增長金額不少於10億元。
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