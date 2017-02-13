﻿美股三指屢創新高 南下資金增 恒指叩24000關

美股三大指數在近期屢創新高，加上內地上周南下資金有增加趨勢，帶動港股近三個交易日成交額出現明顯上升，金額突破800億元。市場有投資者憧憬年前的「港股大時代」重臨，惟有證券界人士看淡今年港股表現，因料特朗普上場會打壓中國經濟。有分析預計，港股在短期會上望24000點至大關。



雖然近期美股及港股持續造好，惟耀才證券（1428）主席葉茂林仍然看淡今年香港股市表現。他表示，在特朗普出任美國總統後，其所推行的政策會打壓中國經濟。他指出，港股在彈上24000點高位後，就會逐步下調。以上周五恒指收報23574點計算，上升空間或僅有約四百點。他預計，港股在升多約一個月左右，就會出現回調。看好股份方面，他認為，今年港交所（388）及券商股可看高一線。



23800較大阻力



耀才證券研究部總監植耀輝亦補充指，美股有調整壓力，加上未來特朗普政策所帶來的不穩定因素，料今年港股有機會最低向下跌穿20000點。在眾多港股中，他表示看好醫藥及乳品類股份。



在美股三大指數再度破頂下，港股在美預託證券（ADR）上周五表現亦普遍造好，只有滙控（005）及國壽（2628）稍為偏軟。其中「三桶油」中國海洋石油（883）、中國石油化工（386）及中國石油（857）ADR分別較本港上周五收市價升1.16%、0.99%及0.89%。中移動升0.92%；滙控跌0.56%；國壽跌0.16%。按比例計算，港股周一或高開81點，見23656點。



本周股市走勢方面，比富達證券研究部主管林嘉麒預計，港股本周在23800點會出現較大阻力，向下則在23000點會有支持位，波幅約在800點左右。他認為，在2月的未來兩周港股將會反覆向上試，而外圍情況目前理想，亦正在消化特朗普稅改的消息。對於北水南下掃港股的說法，他表示有保留，指上周四的中資金融股「開始唔夠力」，港股通整體流入金額暫時與假期前水平分別不大，須視乎日後會否持續增加。



儲局主席耶倫周二和周三將會分別出席參議院銀行委員會和眾議院金融服務委員會的聽證會，發表半年一度的貨幣政策報告。儘管利率期貨市場顯示，預測儲局下月加息的機率僅13.3%。今年來通脹溫和攀升，加上4月底、5月初法國大選可能引發全球市場震盪，儲局不至於會在3月升息。



有分析師認為，耶倫仍可能發表較鷹派的言論，調整市場對3月不會加息的看法，此舉勢將推動美匯造好之餘，市場波動亦可能增加。儲局官員此前的息率前瞻預測今年加息三次，不過，市場預測周三出爐的1月消費物價指數（CPI）基本數字，會從去年9月的不到0.5%，攀升至2.4%。