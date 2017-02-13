﻿渣馬「家庭跑」 冀添食慶回歸 促進家庭共融

渣打香港於過去21個年頭，積極推廣馬拉松此項運動及精神，渣打馬拉松今年新增的Family Run（家庭跑），賽事已於昨日順利完成。渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示， 對今次試辦Family Run非常滿意，現正與有關方面探討年內再舉辦Family Run的可能性，以賀香港回歸20周年，並帶出家庭共融的信念。



洪丕正希望渣打能為社會出一分力，以一盡企業的社會責任。他說，「香港已是超級成功的商業城市，（做生意）唔使人教」，如何令這個商業城市更加多元化和成功，正好體育是凝聚力的强化劑之一，因此期盼透過馬拉松可令香港「做得更好」。據了解，渣打將加快籌備擬於7月舉行更具規模的慶回歸Family Run。



昨試辦的Family Run共約200個家庭參加，涉及人數600人，當中不泛三代同堂齊參與，也有父親鼓勵子女一起跑的組合；最年長的參賽者有80多歲，最年少的則是12歲，更有父親與患有黏多醣症兒子一起跑，Family Run的參賽者都表現得很開心。



家庭觀念濃厚的洪丕正接受本報訪問時表示，早已希望將家庭這個元素注入渣馬，今年終於實現試辦了Family Run。他認為馬拉松運動不但是跑手的個人挑戰，也可擴濶至一家人的挑戰，藉着全家齊參與馬拉松帶出家庭的觀念和共融的訊息，並為社會發放正能量和帶出一股凝聚力。



規模將更為大型



香港今年正值回歸20周年，洪丕正稱，渣打有意將此項專為家庭而設的Family Run馬拉松賽事，於今年內再舉辦一次，規模將更為大型，以賀香港回歸，該行會就此與體育界及政府方面探討可行性。



他坦言是次試辦Family Run面對不少挑戰，包括賽道及時間的安排等，由於涉及不同年齡層的家人，賽道不能太長，故設在1.8公里；至於時間上的安排又要配合其他賽項，免得阻礙專業跑手比賽。



洪丕正早前向本地傳媒形容，當初簽下贊助合約，從沒料到21 年後，無論歷盡風雨，仍能繼續開跑。或許在這個非黑即白、政治聲音雜亂的時代，「唯一能夠團結香港人的，是體育項目」.21年前他協助企業銀行主管戴維思向時任香港區「大班」華禮信（Ian Wilson）推銷一紙贊助馬拉松的10年期合約，「老闆問我，在香港搞馬拉松行不行。但連我自己都懷疑，香港人跑馬厲害，但會跑步嗎？」最後他們認為，作為發鈔行，有義務去推動一些對港人有益的項目。但真正拍板簽約時，多少帶點「賭大細」的心態。