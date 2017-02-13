﻿重慶拓連鎖麵包店 太古冀烘焙進前三

太古（019）去年進軍內地烘焙業，斥資近14億元收購重慶連鎖麵包店新沁園。重慶新沁園食品總經理及首席執行官袁國恩表示，將以多品牌形式擴大新沁園在當地的市佔率，目標是到2020年分店數目增加至1000間，成為全國首三大烘焙品牌之一。



太古積極發展內地食品業，太古食品董事總經理劉永亮表示，內地經濟增速放緩，食品業發展相對穩定，而且當地消費者仍能負擔得起「輕奢侈品」，太古毋須「鬥平」，反而可針對注重食品質素的中高檔市場。



內地烘焙業未見壟斷，內地西南部的發展空間尤其龐大，今年已見南韓等外資陸續進入重慶，「重慶人口達3000萬人，麵包店只有1000間，而有2000萬人的台灣，則擁10000間麵包店；而且重慶麵包的零售價與上海差不多，但成本低一半，利潤更高。」因此，太古去年全資收購重慶其中一主要連鎖麵包店新沁園，作為進入內地烘焙業的第一步。



快速擴張增市佔



袁國恩表示，接手後以快速擴張策略，增加市佔率。新沁園現時在重慶、成都及貴陽擁有逾550間門店，袁國恩指，估計新沁園在重慶市佔率達30%至40%，今年預計將新開100至200間店，目標是2020年分店數目增加至1000間，以門店數目及收入計，成為全國首三大烘焙品牌之一。



現時新沁園人均消費約20元（人民幣，下同），為提升同店銷售收入，每年將翻新80至100間分店，預計每間成本約10萬元，相信翻新後，每間銷售收入將增加15%至30%。劉永亮表示，太古食品非一般的代理商，而是希望與其他品牌建立長遠合作，因此將新沁園與太古取得代理權的瑞士雪糕品牌Mövenpick搞「crossover」，去年底在重慶投資150萬元，新設「手釀‧Mövenpick」雙重概念店，針對中高檔市場，提供烘焙班、高價麵包、雪糕及咖啡等。