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﻿耶倫貨幣政策成焦點

2017-02-13 列印
　　美國聯儲局副主席費希爾認為，金融改革法不會全面廢除，但特朗普政府的財政刺激措施仍存在許多不明朗因素。主席耶倫本周將出席國會兩院聽證會，提交半年一度的貨幣政策報告，市場關注其如何解讀最新的通脹和經濟情況。

　　費希爾上周六出席英格蘭華威經濟峰會發言，估計美國的金融改革法《多德-弗蘭克》法案不會遭完全廢除，但會有所調整。大幅降低銀行資本要求，等於降低金融體系的安全性，他肯定不希望發生這種事。

　　對於新政府的財政和貿易政策，費希爾稱，未來會發生甚麼，存在很大的不確定性，而儲局會嚴守兩個任務，就是達致2%的通脹和維持充份就業的目標。《多德-弗蘭克》法案是奧巴馬2008年上任後，所採取對應金融危機最嚴厲的監管法規。
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