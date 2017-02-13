﻿市場簡訊

—德國歐司朗（OSRAM）發言人表示，美國外資投資委員會已批准歐司朗向中資財團出售照明業務。由於德國經濟部今年1月已開綠燈，收購目前只待中國監管部門最終批准即可完成。歐司朗擬出售的為單獨拆分之子公司、主營家用照明燈具的朗德萬斯（Ledvance）。自2016年中旬朗德萬斯從歐司朗中完成拆分以來，已有多家中國企業表達了並購意願。歐司朗監事會決定將朗德萬斯出售給由木林森、IDG資本和義烏國有資產運營中心組成的中國財團。







—金山軟件（3888）公佈，昨訂立投票委託協議，向獵豹移動首席執行官兼董事傅盛轉授不多於3.994億股獵豹B類普通股附帶的表決權。獵豹集團可能投資傅盛擁有權益的機器人業務。金山目前持有獵豹約62.84%表決權及47.15%股權，完成轉授之後，金山軟件將被視為持有獵豹約25.03%表決權及47.15%股權。獵豹將不再作為附屬公司入帳，獵豹權益按聯營公司權益入帳。







—太古地產（1972）發言人指出，香港零售物業組合去年第四季的表現有所提升。太古廣場年下半年起人流量有所上升，停車場訪客使用率於第四季錄得約一成升幅。







—路勁基建（1098）發盈喜，預期截至去年12月底止年度溢利，將較2015年度之溢利8.28億元大幅增加不少於60%。盈利增長主要是由於更多物業交付連同毛利率改善；以及收費高速公路項目車流量改善等。







—迪士尼宣佈，將美國本土大部份主題樂園的門票上調1.9%至4.9%，佛羅里達州奧蘭多樂園的門票，將由110美元增加至115美元（897港元），該樂園包括暑假和假日的高峰期門票則維持在124美元不變；加州迪士尼樂園的一般門票亦加5美元至110美元，周日起生效。







—《星期日泰晤士報》報道，鑒於蘇格蘭皇家銀行面臨連續9年的凈虧損，將不得不大削1.5萬個職位，以節省經營成本，該行全球僱員人數達9.2萬人。分析師預測，該行去年全年業績料凈虧損50億英鎊（約484億港元）。







—福特汽車投資10億美元（約78億港元）於人工智能創投公司Argo AI。Argo AI由前Google汽車計劃工程師塞爾斯基和Uber工程師蘭德在幾個月前共同創立，主力研發虛擬駕駛系統，亦即福特先前承諾、爭取於2021年推出的全自動駕駛汽車。







—國際能源機構指石油輸出國組織恪守其減產承諾，刺激油價上周五顯著造好；但美國產油商近期卻在增加產能。根據油田服務公司Baker Hughes的數字顯示，美國石油及汽油生產商活躍鑽油台上周共增加12個，其中8台為石油鑽油台，4台為汽油鑽油台；而此前3周美國產油商合共增加了70台鑽油台。







—康師傅（322）向大股東魏應州的胞弟出售一幅內地土地及物業，總代價為約2.1億人民幣，交易將有盈利6000萬人民幣。







—日經新聞報道，UNIQLO母公司迅銷（6288）將在日本及亞洲16個國家和地區開展招募實習生活動。招募人數將超過100人，在研發和營銷等部門進行為期最長3個月的實習；如果工作表現優異將考慮正式錄用。報道指，在迅銷正在加緊引入符合全球標準的錄用機制，以確保人才。