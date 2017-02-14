﻿折讓減持HKT11%股 電盈一周套逾百億 上周售英寬頻業務

繼上周出售英國無線寬頻業務後，電盈（008）昨在開市前公佈，以折讓價減持香港電訊（6823）11%股權，套現逾85億元。短短一周內電盈售資產套現逾110億元。有分析指，電盈今次突然出售香港電訊持股令市場感到意外，市場擔憂是次減持或會減少電盈日後派息。受消息拖累，電盈昨日逆市跌6%，收報4.57元；香港電訊逆市跌7.4%，收報10.26元。



電盈公佈，將以每個股份合併單位10.15元的作價，配售旗下香港電訊約8.4億個股份合併單位 配售價較上周五收市價11.08元折讓約8.4%，套現達85億元。交易完成後，電盈於香港電訊的持股量由63.07%降至51.97%。



配售所得約85億



配售所得的約85億元，將用於一般企業用途，包括進一步投資於媒體及企業方案的核心業務及其他新的策略投資以及償還債務。減持股份後，電盈仍會保留香港電訊的大多數股權及控制權，並有意繼續維持穩定的派息政策。



電盈發言人表示，在減持後仍然持有香港電訊大部份股權，並繼續看好香港電訊前景，香港電訊近年開拓包括電動車智能充電及流動支付等新業務，舊有的流動及固網業務亦預期會持續增長。



未來或有新收購



摩通報告指，減持香港電訊股份後或會令電盈股息降低，對電盈股東是負面消息，而未來或有進取性投資或新收購，為股東回報帶來不確定性，給予電盈「中性」評級，目標價5元。電盈近年資訊科技解決方案業務放緩，媒體業務受行業競爭加劇影響亦錄得虧損，而且對新媒體業務的進取性投資看法審慎。若電盈進行海外併購，料股息率或會由6厘降至5厘。



比富達證券研究部主管林嘉麒表示，香港電訊作為穩定的收息股，是次配售折讓高達8.4%，市場或會認為略高。惟若以星期五收市價計，香港電訊的股息回報率僅有約6至7厘，在市場預期美國未來會加息數次，及今次配售金額較大下，電盈有需要以較大折讓吸引買家承接。



電盈連續兩度出售資產令市場感到意外，有分析指，公司過去參與多宗大型收購，電盈目前負債水平較高，加上新媒體業務仍處虧損階段，減持套現用於還債及發展新媒體業務，為合理商業行為。



近期電盈銳意發展免費電視及OTT等新媒體業務，惟媒體投資期較長，需要時間實現盈利。其中去年免費電視Viu TV的LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）為1.83億元，虧損涉及品牌、內容及人力資源方面的啟動開支；廣告收入則錄得1.6億元。而包括Viu app及MOOV在內的OTT業務，LBITDA為2.35億元。



比富達證券研究部主管林嘉麒表示，去年業績報告顯示，電盈有近650億元債務，其中長期負債達500億元，債務額明顯高於行業平均水平。此外，過去公司亦有持續用新債抵銷舊債，令融資成本高企；加上新媒體業務仍然虧損及需要資金投資，在香港電訊近期股價造好下，減持套現用於還債及發展新媒體業務為合理商業行為。