﻿富衛推家族保單 可滾存達123年

富衛保險向客戶推出另類壽險保單，新一代儲蓄壽險產品的保障年齡竟然延長至123歲。或者有人問怎會長壽到123歲？壽險保單原來是要針對下一代甚至下兩代人，令保險公司不斷有保費收入。保單可隨時變更被保人，而令到確保保單長線滾存123年。



富衛香港及澳門首席市務總監謝振國表示，推出的產品是盈聚未來儲蓄壽險計劃的優越版，保單在供款完結後，可以無限次更改受保人，但變更的限制是新受保人年紀需介乎1至65歲，而且不可高於首位受保人投保時年紀5年的直系親屬。



宏利推ManulifeMOVE計劃



產品可選5或10年的供款期，若以10年攤分供款，最低入場門檻每月供款逾1千元。以最理想保單長達123年計算，預計平均每年非保證回報有6.48%。保單亦會在滾存至第23年可保本。舊版的盈聚未來在去年佔公司人壽業務的年度化保費27%，謝振國認為今次推出新版加入123歲保障期，更可吸引偏好中長線回報的家庭客戶為子女作準備。



另外，宏利推全新進化的ManulifeMOVE計劃，於香港及澳門地區推出Apple Watch應用程式，以進一步鼓勵其客戶投入健康生活。與蘋果的Apple Watch連動，客戶只要定期完成Apple Watch健身紀錄的三個圓圈，就可獲得獎賞及保費折扣。



宏利國際首席行政總監萬士家（Guy Mills）表示，計劃自2015年推出後，吸引更多年輕的客戶，目前逾50%用戶為18至34歲人士。宏利亞洲總裁兼首席執行官高瑞宏（Roy Gori）指，MOVE計劃較其他競爭對手簡單。