﻿電視廣播減回購股份 每股提高至35.078元

電視廣播（511）上月底提出總額42億元回購計劃之際，上周突然殺出程咬金，傳奇影業娛樂集團提出有意洽購公司控股權，條件之一是回購計劃被否決。正當市場關注洽購者背景及動機之際，電視廣播昨日突然停牌，及後公布會提高回購價格，由每股30.5元提高至35.078元，但會減少回購股份數目，令回購斥資總額不變。



經修訂後，回購股份最高數目將由1.38億股減少至1.2億股，相當已發行股本約27.4%，但回購總額維持在42.09億元。最新回購價較停牌前報價30.35元溢價約15.6%。電視廣播申請在今早復牌。



電視廣播解釋，公司憂慮原本回購要約有可能違反上市規則項下的公眾持股量規定，而公司所憂慮的情況只會在所有主要股東選擇保留其股份不接受要約，而且所有其他股東選擇接受要約的情況下才會出現，但出現有關情況的機會極微。為處理該情況，公司已決定減少回購股份數目，以使能保持至少25%的公眾持股。



電視廣播上周曾表示，收到傳奇影業及娛樂集團有意收購該公司29.9%股權的函件，當中條件包括回購計劃遭股東會否決。電視廣播在通告中僅表示，為免在極微機會才會出現的違反公眾股東持股規定而減少回購股份數目，完全沒有提及傳奇影業洽購一事。



分析指，公司提出大型回購計劃，背後有眾多會計界、法律界、投資銀行界人士協助，應不會對公眾持股一項有疏漏，可見當初衡量股權結構時，不認為會違例，但今次以此為理由加價及減少回購數目，情況較罕見。此外，黎瑞剛等主要股東一夥，不會接受回購，那麼加價的好處不會落入他們口袋，若只為符合公眾持股要求，只須減少回購及減少斥資數額便可以，不用同步加價。可見，公司寧可加價而不縮減斥資數額，或是為了避免回購計劃遭否決，以令到傳奇影業有機可乘。