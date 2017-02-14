﻿油價周一偏軟 圓匯低見114水平

國際油價周一偏軟，儘管沙特阿拉伯聲稱上月減產幅度是8年來最大，但這樣的產量仍不足以在上半年平衡供求，紐約3月期油跌見每桶52美元水位。美匯反覆造好，亦拖累倫敦現貨金價回軟至每盎司1219美元。日圓則兌每美元則回到114的兩周新低；英鎊在通脹可能超標的預期下先跌後升見1.25美元水位。



紐約3月期油昨日曾95美仙或1.76 %，見每桶52.91美元；倫敦4月期油亦跌1.1美元或1.94%，見每桶55.6美元。



石油輸出國組織（OPEC）的月報顯示，最大產油成員沙特1月的每日減產幅度為71.76萬桶，至974.8萬桶的日產量，促使油組的減產達成度上升至93%。



油組的第二消息來源估計，參與減產協議的油組11國1月份的每日總減產幅度達89.02萬桶，至3213.9萬桶，達成度超過九成。但若按目前水位，油組上半年可能無法令油市達致供求平衡。



美匯指數昨日反覆向上，高位曾見101.07點，較上周五升0.27%，利淡金價走勢。



紐約4月期金曾跌15.6美元或1.26%，見每盎司1220.3美元；倫敦現貨金價亦跌14.3美元或1.16%，見每盎司1219.35美元。



全球股市造好，投資者避險需求下降亦利淡金價。市場觀望聯儲局主席耶倫周二出席參院銀行委員會聽證，提交的半年一度貨幣政策報告，將如何評估目下的經濟情況和通脹。



最大黃金指數基金（ETF）SPDR的持金量上周五增加4.1公噸，至836.72公噸，是去年12月16日以來最高。另外，美國期貨交易委員會的數據顯示，基金經理截至上周二一星期的黃金凈好倉增加3660張了，至7.5727萬張，是兩個月來最多。



日圓昨日回軟0.84%，回到114.17兌1美元（每百日圓兌6.79港元）的兩周低位。



日本新出爐的去年第四季國內生產總值年率化後升1.0%，遜於市場預測的1.1%升幅以及第三季的1.4%升幅。期間，日本的私人消費停滯不前，加上美國的保護主義前景，分析師對日本的經濟前景未敢樂觀。英鎊匯價先軟後升，見1.2539美元（英鎊兌9.72港元），升0.38%，但到歐市後段升幅蒸發。英鎊兌歐羅更連升6個交易日，昨日升0.51%，見每歐羅兌1.1678英鎊。



投資者觀望本周出爐的通脹和零售數據市場預期本周出爐英國1月通脹可能超越央行2%的目標。