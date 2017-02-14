﻿IFC外望——情人節消費 港人亞洲第二

今日就係情人節，而港人就出晒名肯洗錢落情人節，Mastercard最新公布嘅消費者購買傾向調查報告顯示，本港消費者都幾闊綽，放落情人節平均預算係282美元（約2200港元），喺亞太區排名第二，僅落後內地，內地人平均預算係310美元（約2418港元）。



平均花2200蚊



調查仲話，大約有三分之二（65%）嘅香港消費者計畫同另一半喺情人節出去食飯，三分之一（34%）傾向同另一半去戲院睇戲，只係有四分之一（28%）仲會留喺屋企。調查同時探討亞太區消費者於情人節有咩消費傾向，調查結果都唔係令人好意外，大部分香港消費者計畫購買鮮花（26%）、服裝及皮具（25%）或珠寶首飾（19%）作為情人節嘅禮物。而接近一半香港受訪者（46%）認為情人節係求婚嘅大好機會，而內地同越南就有68%及76%受訪者持同樣睇法。



用性別去做分類，亞太區嘅男士計畫購買情人節禮物嘅預算比女士仲要多25%，男士就鍾意向另一半送上鮮花，而女士就鍾意對另一半送上服裝及皮具。



呢個調查喺上一年10月到12月期間所進行，一共訪問咗9123位來自亞太區18個市場，年齡就有18至64歲嘅消費者，問佢哋有關情人節消費計畫嘅問題，其中412人來自香港。



打工仔滿足感 亞太區敬陪末席



打工除咗為兩餐之外，相信有好多人都希望得到滿足感。但最新有調查話，亞太區嘅打工仔，喺全球嘅層面嚟講，份工做得唔係幾開心。



呢個由人力資源公司TinyPulse做嘅《2017年員工敬業度問卷調查》，訪問咗來自1000多家公司超過100萬名嘅打工仔。



結果係亞太區打工仔之中，有約三分之一話，喺職場並唔開心，至於話開心嘅只有28%，同全球30%的平均數比較，少咗兩個百分點。



當然，打工唔開心係十人十色，有千百種唔同嘅理由，但調查發現，最明顯嘅問題係同老闆嘅內部溝通同互動有問題。不過，近54%嘅亞太區打工仔又可以詳細講出公司的願景、目標和文化價值，比全球32.5%的平均數高。



咁代表咗乜嘢？可能係區內嘅老闆用嘅比較多係由上而下嘅管理方式，當班下屬係學生咁教，但又冇同打工仔有足夠嘅互動，了解佢哋嘅需要，增加佢啲嘅歸屬感囉！



只有講句，想要快樂職場嘅老闆，今時今日咁樣嘅管理態度係唔夠嘅！



高瞻