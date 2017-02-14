﻿市場簡訊——

— 繼北京傳出收緊房貸利率後，據《經濟參考報》報道，天津、廣州及青島等城市相繼推出房貸收緊措施，而受重點調控的20個內地熱點城市亦可能全面收緊。報道稱在廣州，包括郵儲銀行（1658）、廣東農商行及興業銀行，首套房貸利率已上調至不低於基準利率的0.9倍，目前已有更多銀行醞釀跟從調整。







— 內地樓市1月銷情繼續向好，華潤置地（1109）公佈，1月實現合同銷售額約102.2億元（人民幣，下同），按年增長11%。期內，合同銷售建築面積約74.2萬平方米，按年增長11%。投資物業實現租金收入約6.27億港元，增長8%。







— 中駿置業（1966）1月實現合同銷售額約18.46億元，按年增長2.05%。期內，合同銷售面積13.28萬平方米，按年增長62.72%；平均銷售價格為每平方米13900元。此外，國土資源部公佈，去年全國土地出讓面積20.82萬公頃，跌5.9%；合同成交額3.56萬億元，增長19.3%。







— 剛剛再度成為美國最大債主的日本，據財務省數據顯示，去年12月減持了2.39萬億日圓（約1631億港元）的美債，創下近4年來最大，是2014年來首見連續兩個月減持，而中國則是去年5月以來連續減持美債，降至1萬億美元左右，是7年新低，這現象反映中、英、日都一致都想減持美債，主要是忌憚特朗普擴大財赤和刺激通脹的前景，令美國債不再是最安全保險的投資。







— 有中國twitter之稱、阿里巴巴是股東之一的內地社交通訊平台微博，上周五市值首見超越真正的twitter。原因上周出爐季度營業額遜預期，令股價急挫兩個交易日後，市值跌至111億美元，低於近日因為用戶增加和盈利能力改善而股價水漲船高的微博，截至上周五市值為113億美元。







— 越秀交通（1052）昨日宣佈，截至去年12月底止年度業績，股東應佔盈利為9.19億元（人民幣，下同），按年增長72.68%，每股盈利54.91分，派發末期息每股0.2港元，全年派息率為52.5%。期內，業務收入25.19億元，按年增長13.16%。其中路費業務收入25.12億元，按年增長13.4%，再創歷史新高。







— 縱橫遊（8069）公佈去年首三季業績，集團收益按年減少17.5%至約2.82億港元，虧損及全面虧損總額約為12.6百萬港元。收益減少主要因為截至2017年3月31日止財政年度上半年日本旅行團的銷售收益減少，當中因2016年4月發生的熊本地震造成負面影響、日圓兌港元持續升值和需求減少及激烈的行業競爭。集團股東每股基本及攤薄虧損為4.12港仙。







— 印尼國信集團擬洽購渣打集團（2888）持有的印尼寶石銀行股權；印尼國信集團創辦人翁俊民表示，有意向渣打及印尼的阿斯特拉國際企業集團（ Astra International）收購它們共同持有的印尼寶石銀行，合共90%的股權。



寶石銀行現時分別由渣打及阿斯特拉國際企業集團所持有，各持股45%。翁俊民表示，雖然有意全面收購寶石銀行，但目前只有渣打有興趣出售，而阿斯特拉暫無意出售股權。