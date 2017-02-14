﻿美股三指再破頂 標普首攀20萬億美元市值

美股三大指數周一早段造好且續創歷史新高，杜指曾升117點，見20387點，標普指數和納指則再創新高紀錄，分別升0.43%和0.51%，見2325點和5763點，標普更是首次攀上20萬億美元的總市值。市場繼續憧憬總統特朗普即將公佈經濟和減稅政策。



杜瓊斯工業平均指數其後見20384.74點，較上周五升115.37點；納斯達克指數早段曾見5758.33點，升24.21點。滙控美國預託證價格曾見66.93點，較香港收市價升0.03元；中移動美國預託證價格曾見88.93元，較香港收市價升0.28元。



到今晨四時，杜指收報20,417.40點，升148.03點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見67.17元，較香港收市價升0.27元；中移（941）美國預託證券見89.09元，較香港收市價升0.44元。



歐洲主要股市後段升幅擴大，倫敦、巴黎和法蘭克福股市錄得0.52%至1.54%的升幅。美股昨日數據淡靜，標普指數在金融類股份帶動下造好，金融類股份早段升0.8%，當中高盛的升幅最大。



特朗普上周宣佈，未來兩至三周內會有大規模的減稅政策出台，刺激美股連日來造好，並帶動亞歐股市向上。美匯指數昨日反覆向上，高位曾見101.07點，較上周五升0.27%。



港股四連升 吉利創新高



承接上周五美股升勢，在中資金融股推動之下，港股昨天再升136點，以四連升合計，累積升幅有379點。晉身藍籌新貴的吉利汽車（175），股價大升7%，收市報10.78元，創歷史新高。



至於將被剔出恒指的利豐（494），則跌2.3%，為昨天表現最差的恒指成份股。將會加入國指的郵儲銀行（1658），微跌1.1%，而即將剔出國指的青島啤酒（168），則升0.3%。



恒指高開89點，最多升177點，收報23710點，升136點，相當於0.6%；國企指數收報10257點，漲132點，相當於1.3%升幅，跑贏恒指。成交金額908億元，扣除香港電訊（6823）配股上板的因素，成交仍有約800億元，交投暢旺。大市沽空金額86.53億元，沽空比率9.53%。即月期指收報23616，升89點，低水94點，成交約7萬張。



中資金融股成為升市火車頭， 中國人壽（2628）升3.2%，收市報24.45元。相比之下，滙控（005）則較為失色，逆市跌0.2%，報66.9元。



智利銅礦罷工，令國際銅價急漲，而內地金屬期貨亦大升，礦產資源股炒上，中國鐵鈦（893）升近10%。舜宇光學（2382）獲麥格理大幅上調目標價60%至80元，推動股價升6.2%，收報49.15元，比亞迪電子（285）升逾10%。



英皇證券研究部聯席董事陳錦興指出，近期大市升勢具成交支持，恒指短線有望先試23800點，若能突破此水平，有機會挑戰24000點，支持位於23400點。