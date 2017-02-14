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﻿滙豐上調人幣定存利率

2017-02-14 列印
　　大行加入戰團搶人民幣定存。滙豐銀行昨日上調人民幣定存息率，上調起存2萬元人民幣或以上的1個月、3個月及6個月定存息率，最高加至3.8厘。但有分析人士認為目前人民幣拆息處於穩定低水平，相信銀行的定期存息會趨平穩。

　　滙豐自1月3日起未調整存息，昨日將1個月存息由2.4厘調升2.7厘、3個月存息由2.9厘升至3.5厘、6個月存息由3.3調升至3.8厘。滙豐稱，所有存款利率將根據市場變動而調整。另一家較高息的是中銀，3、6、12個月定存息一率4厘，但存款額必須為50萬港元。而中小型銀行當中，目前最高息仍是富邦銀行，6個月及12個月維持5厘，起存額為10萬港元。

　　有市場人士認為，今次滙豐加存息幅度不算大，因大行加存息的成本相當高昂，相信銀行的定存息未必有太大上落。

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