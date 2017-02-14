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﻿雞年投資理財講座爆滿

2017-02-14 列印
  由投資者教育中心主辦、星島新聞集團有限公司全力支持的「香港理財月」，將於本周六及周日（2月18及19日）假鑽石山荷里活廣場分別舉行「2017雞年投資講座」及「理財策劃多面睇」講座均已爆滿。所有成功獲得入場券的讀者，均已獲確認電郵通知，對向隅者表示抱歉。本網不時會推出活動，有興趣的讀者可留意《頭條財經網》。
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