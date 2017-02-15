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﻿恒大許家印揚言 三年後年收萬億 今年售樓目標4500億

2017-02-15 列印
        去年剛奪得內房銷售冠軍的恒大（3333），該公司董事局主席許家印表示，今年地產銷售目標4500億元（人民幣，下同），增長20%，實現核心淨利潤243億元；到2020年，四大核心產業（地產、金融、健康、文化旅遊）年銷售收入1萬億元，總資產超3萬億元，利潤600億元。

        許家印在公司2017年度工作會議上指出，要實現今年核心利潤243億元的目標，最重要環節是減少營銷、管理、財務費用。他表示「2016年底集團有3000多億存款，利息增加1個點，就多30億利潤。」

  去年底，恒大實現銷售3700多億元，總資產逾1萬億元。不過，從利潤來看，恒大去年中期業績披露，上半年股東應佔利潤僅24.63億元，而包括永續債收入在內的核心淨利潤為78.1億元。

今年實現金融業全牌照

　　金融方面，許家印首次提出今年要實現金融業務全牌照，即集團控股、參股銀行、保險、證券、信託、公募基金、互聯網金融等業務。

　　過去兩年，恒大、萬達、綠地等內房競相參股銀行、保險等金融業務。恒大最先進軍保險，再入股盛京銀行（2066）約5.59%權益。目前恒大已獲得銀行、保險、互聯網金融、融資租賃、金交所、保理等多個金融牌照。去年10月，恒大有意聯手眾安保險、萬贏證券成立恒贏證券，惟目前仍未獲中證監批覆。

嚴禁恒大人壽成融資平台

  地產巨頭涉足金融領域，一直是市場焦點。特別是內地控制內房信貸，搶灘金融業務有助內房應對融資圍堵。　  另外，許家印還談到，絕不允許恒大人壽成為恒大的融資平台。他表示，恒大人壽萬能險比重過高，今後要調整產品結構。保監會要求，原保費收入的比重不得低於30%，恒大內部提出，該比例不得低於50%，力爭實現60%。2016年前11個月，恒大人壽總保費收入531億元，其中，萬能險保費收入492億元，佔93%；原保費收入比重僅7%。
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