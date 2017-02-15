﻿通脹兩年半新高 新增貸款遜預期

國家統計局昨天公佈，內地1月份通脹（CPI）按年上升2.5%，創兩年半新高；1月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲6.9%，創逾五年新高。分析師指出，須警惕PPI過快上漲帶來的通脹壓力，預期下一階段貨幣政策易緊難鬆。



從對比的基數來看，中國雞年春節在2017年1月，猴年春節在2016年2月，這種「錯位效應」導致2016年1月中國CPI的基數相對較低，而2月份的基數相對較高。受此影響，今年1月份通脹創近32個月以來新高。至2月情況「反轉」，下個月CPI漲幅料將有所回落。



至於PPI走勢，自2016年9月由負轉正後，中國PPI按年漲幅大幅攀升，並在2017年1月創出自2011年9月以來的最高水平。分析師認為，2月PPI或再攀升至7.3%，可能達至年內最高點。



另外，中國人民銀行公佈，中國1月新增人民幣貸款2.03億元（人民幣，下同），創一年新高，遜於市場預期2.44萬億元，前值1.04萬億元。內地1月社會融資規模量3.74萬億元，比去年同期增加，創歷史新高，反映市場對資金需求旺盛。主要受委託貸款、信託貸款及未貼現的銀行承兌匯票有接近兩成的增長影響。中金公司指出，1月最後十日的信貸壓縮現象強勁，預計超過1萬億元，甚至1.5萬億元。



上月新貸2.03萬億



另外，中國1月廣義貨幣供應量（M2）餘額157.59萬億元，按年增長11.3%，增速與上月末持平，比去年同期低2.7個百分點。狹義貨幣（M1）餘額47.25萬億元，按年增長14.5%，增速分別比上月末和去年同期低6.9個和4.1個百分點。