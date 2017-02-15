﻿買TVB「非一時衝動」 傳奇兩周內公佈作價

電視廣播（511）股份回購計劃一波三折，除有傳奇集團提出收購近30%股權外，電視廣播亦在日前公佈大幅提高回購價15%，至35.075元。傳奇集團總裁兼創辦人周藝強昨日表示，將在兩周內公佈收購的具體作價及背後投資者，強調收購電視廣播非敵意亦「絕非一時衝動」。



傳奇集團總裁周藝強表示，早在2007年已一直留意電視廣播，此前亦曾向該公司其中一位股東提出收購計劃，惟最終未能成事。 對於日前電視廣播以內部資金回購公司股份，周藝強批評，電視廣播以借貸的資金用作回購公司股份不恰當，亦與僅僅短短數月前聲稱所得資金將用於電視廣播未來拓展業務之用不符，有誤導投資者之嫌。



被問到有指傳奇集團是次的收購為敵意收購，周藝強回應稱，絕非敵意收購，反而傳奇集團入股有助電視廣播發展業務。不過，他亦認為，目前電視廣播的一眾大股東，不欲傳奇集團收購電視廣播的立場「相當明顯」。



至於具體的收購作價，周藝強表示，傳奇集團一直有就最終收購作價進行內部評估，暫時未有定案，惟料會在兩周內對外公佈。他續指，日前電視廣播提高回購價對傳奇集團的出價未有太大影響，會視乎電視廣播的品牌及業務價值定價。



他又澄清指，是次收購並非主要由傳奇集團出資，背後另有投資者投資出錢，會在兩周內公佈作價時同時披露背後投資者身份。



電視廣播股價漲9.2%



周藝強指出，收購電視廣播「絕非一時衝動」，早在2007年已一直留意該公司，此前亦曾向該公司其中一位股東提出收購計劃，惟最終在複雜原因下未能成事，而該位股東現時亦已離開電視廣播，至於該位股東身份則不便透露。



受電視廣播大幅提高回購價的消息刺激，該股股價昨日急升9.2%，收報33.15元。