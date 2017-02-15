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﻿華人文化入股Formula E

2017-02-15 列印
　　電視廣播（511）大股東之一，有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，旗下華人文化投資基金再在體育及文化產業上有收購動作。該基金昨日公佈，擬斥數千萬歐羅，入股國際汽聯電動方程式錦標賽FIA Formula E Championship（Formula E）的官方推廣公司Formula E Holdings Limited（FEH）。 　　 黎瑞剛表示，目前全球汽車行業正由傳統石化能源轉向新能源，中國作為全球汽車消費大國在這一變化過程中起到重要推動作用。他又指，華人文化一直關注頂級體育賽事IP（知識產權），又期待此次入股Formula E，能與華人文化在體育賽事領域投資與運營的已有佈局進行深度合作。
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