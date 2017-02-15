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﻿越房每單位分派增7%

2017-02-15 列印
　　越秀房託（405）昨日公佈，截至2016年底全年除稅後溢利7.12億元（人民幣，下同），按年減少3.9%，分派總額8.25億元，按年增長17.1%，每單位分派0.3269港元，按年增加7.11%。

　　廣州國金中心去年租金收入增長14.8%，行政總裁及執行董事林德良表示，不擔心區內周大福金融中心的落成會影響國金中心出租率。

        林德良解釋，廣州寫字樓供小於求，2018年起珠江新城不再有新增供應，預期屆時廣州寫字樓租金將呈現上升趨勢。他指出，國金中心去年底出租率已達98.3%，當中60%為金融客戶。至於未來加租空間，他指明年會有40%需要續租，預計租金提升情況會較好。
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