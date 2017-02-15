﻿一月通脹遜預期 英鎊回軟至1.24

英鎊周二反覆回軟至1.24美元水位，新出爐的1月份通脹沒有預期高，壓低加息預期；同日歐羅亦先升後回，高位曾見1.063美元。聯儲局主席耶倫出席參院聽證會稱若押後太遲加息是不智舉動，令美匯指數止跌回升至101點，令現貨金價蒸發早段大部份升幅，回到每盎司1220美元水位。國際油價則扭轉周一跌勢，紐約3月期油曾升見每桶53.72美元。



英鎊昨日先升後軟，早段曾升0.18%，見1.2548美元（英鎊兌9.72港元），到1月份通脹出爐後，隨即回軟至1.2444美元（英鎊兌9.64港元），倒跌0.65%。英國國家統計局公佈，英國1月份的消費物價指數（CPI）按年升1.8%，較去年12月的1.6%有所加快，但升幅低於市場預期的1.9%；上月核心CPI則維持在1.6%。



隨著燃料價格上漲，加上英鎊匯價在去年6月「脫歐」公投至今顯著貶值，目前英國通脹已逐步升近2%的官方目標。部份分析師預測，英國通脹今年底將升見3%。鄧普頓投資定息主管貝克預期，假如英鎊進一步貶值至1.15美元，可能會迫使英國央行進場買入英鎊。



反映美元兌主要貨幣強弱走勢的美匯指數昨日先軟後升，耶倫出席參院銀行委員會聽證會期間，稱儲局在未來的每次議息會議都會考慮實際情況來決定是否加息，並指延遲太久才加息是不智的舉動，刺激美匯回升0.41%，見101.37點。日圓則應聲回軟0.62%，至114.44兌1美元（每百日圓兌6.77港元）。



歐羅早段曾升0.33%，見1.0633美元（歐羅兌8.24港元），到歐市後段蒸發升幅，倒跌0.12%，見1.0585美元。



紐約4月期金價曾升見每盎司1236.0美元，隔日升10.2美元或0.83%；倫敦現貨金價曾升9.57美元或0.78%，見每盎司1234.75美元。美匯回勇，利淡期金和現貨金在美市早段蒸發大部份升幅，另外，耶倫的言論亦抑制金價升勢。



油價方面，紐約3月期油價昨日曾升79美仙或1.49%，見每桶53.72美元。倫敦4月期油價亦曾升87美仙或1.57%，見每桶56.46美元。油組參與減產的成員已達到減產目標九成的消息，帶動油價造好，但分析師認為，由於存在美國頁岩油商可能陸續增產的問題，油組須加快減產步伐方能達致油市供求平衡的目標。