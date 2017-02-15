﻿國茂過關今上創板 松齡暗盤大升26%

連鎖火鍋店「小肥牛」母企國茂控股（8428）今日掛牌，是近兩周在證監會嚴管「圍飛」下，唯一能如期上市的創業板新股。據國茂公佈的配售結果，其承配人多達211人，比最低股東人數要求100人多逾一倍，亦較去年配售新股平均只有135名承配人為多。國茂同時大幅降低主要承配人的分配比例，該股發行3億股，最大承配人取得12%股份，首25名承配人合共取得不足70%發售股份。



國茂在「公眾」持股比例方面，在211名承配人中，73名獲分配五手或以下，佔總人數的34.6%，但留意的是，他們合共才取得207.6萬股，佔發售股份0.69%。



另外，松齡護老（1989）今日掛牌，昨日在輝立及耀才分別收報0.87及0.86元，較招股定價升24.6至26.1%，每手帳面賺1360至1440元。內地私立教育集團宇華教育（6169）明日開始招股，市傳擬發行7.5億股，招股價介乎1.98元至2.54元，集資最多19億元；預計本月21日定價，28日掛牌。