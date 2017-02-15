﻿IFC外望——諾獎經濟學家：馬桶重要過fb

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茲（見圖）就facebook等為首嘅「第四波工業革命」發言，話抽水馬桶嘅發明比facebook更重要，相信呢家嘢冇人反對啩！你可以唔理全世界，但冇可能抗拒自然嘅呼喚嘅。



話說呢位經濟學家日前出席杜拜舉行嘅「全球政府峰會」，有人向佢提問覺得以前嘅發明例如廁所重要，抑或新近被稱為「第四波工業革命」嘅數碼科技發明重要啲。斯蒂格利茲就話，抽水廁所同電力比facebook更加重要，因為呢啲發明實實在在咁改變咗我哋嘅生活同提升衛生水平，至於後者雖然對賣廣告嘅人好重要，但未去到深層改變人民生活的地步。



不過，佢跟住提到若果新一波的工業革命結合人工智能（AI）嚟分析解決問題嘅話，就可能改變我哋社會同經濟嘅功能。



斯蒂格利茲仲話，擔心不出10年，連貨車都無人駕駛，其他製造業工種又畀機械人取代埋，咁啲低技術工人做乜嘢好呢？大家應該先解決呢個問題先呀！



謝邱安儀孖老公觀星嗌辛苦



謝瑞麟（417）主席謝邱安儀（Annie）出名貴氣，對珠寶飾品潮流特別敏銳，原來佢平時做得最多嘅係睇舖，所以都少咗返內地，集中喺香港打理業務。平時工作咁忙，唔知道謝太有咩消遣活動放鬆吓呢？原來Annie嘅老公謝瑞麟副行政總裁謝達峰（Tommy）係天文愛好者，平時熱愛觀星，仲會帶埋Annie一齊去，不過Annie就話，其實觀星唔係想像中咁浪漫，仲笑笑口咁話反而幾辛苦O添！



Annie話，去觀星要去啲荒山野嶺露宿先可以睇到，有一次仲因為要睇流星雨所以喺戶外瞓足一晚，你都咪話唔辛苦。但Annie就笑笑口咁話，只要係陪Tommy睇就無所謂，真係廿四孝太太呀！



為咗打破零售市道嘅冰封期間，謝瑞麟就推出咗「手作飾品體驗工作坊」，喺指定分店客人可以免費試玩，自己做一件飾品，Annie話就算客人唔買嘢，就咁行入嚟都可以參加，因為目的係想同客人建立長遠關係，試玩咗工作坊之後，相信會對品牌加深認識。



高瞻



